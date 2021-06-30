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Семейная пара из Петербурга и кот пропали в Атлантике. Связи с ними нет почти месяц, продуктов на яхте было на две недели

Петербуржцы пропали на яхте в Атлантическом океане

Родные Олега Гирсона и Елены Соколовой готовят заявление об их международном розыске. Пара яхтсменов из Петербурга оставила за бортом Канарские острова и затерялась в Атлантическом океане.

Дочери Олега кинули клич по соцсетям 29 июня. Как рассказала «Фонтанке» Нина Гирсон, к этому времени в известность уже поставили полицию Канарских и Азорских островов, сделали запрос в Мадейру. Именно в ту сторону месяц назад выдвинулись Олег и Елена.

«3 июня — крайний срок, когда они дали о себе знать. Написали смс: «Мы идём, мы в пути, Канарские острова остались за бортом». И всё. В ближайшие дни подаём заявление о международном розыске», — говорит Нина.

Олег Гирсон и Елена Соколова семейная пара вместе путешествуют, вместе перестали выходить на связь.
Олег Гирсон и Елена Соколова семейная пара вместе путешествуют, вместе перестали выходить на связь.Фото: из личного архива Нины Гирсон
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Олегу Гирсону в августе будет 56 лет, две трети жизни он занимается парусным спортом. Его жене Елене Соколовой 62 года. Их плавание длится пятый год, судя по соцсетям, некоторое время назад в команду добавился рыжий кот. По словам дочери, раньше так надолго родители не пропадали. Бывали перерывы недели в полторы, но потом путешественники писали в мессенджерах, звонили или выкладывали новые посты.

От Гран-Канария в сторону острова Мадейра супруги стартовали на яхте «Визит» с регистрационным номером Р 4308 ФН. Дальше предполагалось идти к Гибралтарскому проливу.

«По времени идти им 1,5 — 2 недели до Гибралтарского пролива, да и Лена говорила, что продуктов они заготовили на 2 недели, так как решили, что дойдут быстро, но связи с ними до сих пор нет», — сообщают родные.

Олег Гирсон и Елена Соколова семейная пара вместе путешествуют, вместе перестали выходить на связь.
Олег Гирсон и Елена Соколова семейная пара вместе путешествуют, вместе перестали выходить на связь.Фото: из личного архива Нины Гирсон

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Комментарии (8)

SU LUX INN
кота хватит на пару дней, жены - Недели на три!
aaignat
К чему тут эта история? Помогите найти, вот вам фотащки, вдруг встретите на улице
Вячеслав Рогожин
Вспоминается фант. рассказ "Парень и его пес"
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