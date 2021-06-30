Дочери Олега кинули клич по соцсетям 29 июня. Как рассказала «Фонтанке» Нина Гирсон, к этому времени в известность уже поставили полицию Канарских и Азорских островов, сделали запрос в Мадейру. Именно в ту сторону месяц назад выдвинулись Олег и Елена.



«3 июня — крайний срок, когда они дали о себе знать. Написали смс: «Мы идём, мы в пути, Канарские острова остались за бортом». И всё. В ближайшие дни подаём заявление о международном розыске», — говорит Нина.