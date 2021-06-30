Дочери Олега кинули клич по соцсетям 29 июня. Как рассказала «Фонтанке» Нина Гирсон, к этому времени в известность уже поставили полицию Канарских и Азорских островов, сделали запрос в Мадейру. Именно в ту сторону месяц назад выдвинулись Олег и Елена.
«3 июня — крайний срок, когда они дали о себе знать. Написали смс: «Мы идём, мы в пути, Канарские острова остались за бортом». И всё. В ближайшие дни подаём заявление о международном розыске», — говорит Нина.
Олегу Гирсону в августе будет 56 лет, две трети жизни он занимается парусным спортом. Его жене Елене Соколовой 62 года. Их плавание длится пятый год, судя по соцсетям, некоторое время назад в команду добавился рыжий кот. По словам дочери, раньше так надолго родители не пропадали. Бывали перерывы недели в полторы, но потом путешественники писали в мессенджерах, звонили или выкладывали новые посты.
От Гран-Канария в сторону острова Мадейра супруги стартовали на яхте «Визит» с регистрационным номером Р 4308 ФН. Дальше предполагалось идти к Гибралтарскому проливу.
«По времени идти им 1,5 — 2 недели до Гибралтарского пролива, да и Лена говорила, что продуктов они заготовили на 2 недели, так как решили, что дойдут быстро, но связи с ними до сих пор нет», — сообщают родные.