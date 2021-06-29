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АФК «Система» продаст ВТБ долю в производителе «Спутника V» за 7 млрд рублей

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании фармацевтической «Биннофарм Групп» структуре банка ВТБ. Сделка оценивается в 7 млрд рублей. Об этом 29 июля сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

В «Системе» подтвердили, что переговоры с «ВТБ Капиталом» ведутся, сделка может быть закрыта в ближайшее время. При этом эффективная доля АФК снизится с 86,5 до 75,3%, но она останется основным управляющим акционером «Биннофарм Групп». В «ВТБ Капитале» отметили инвестиционную привлекательность как группы компаний, так и всего фармацевтического сектора.

«Биннофарм Групп» объединяет несколько производственных площадок, в том числе «Оболенское» в Московской области и «Синтез» в Кургане. Их покупку АФК «Системой» в 2018–2019 годах финансировала группа ВТБ. Еще одним акционером «Биннофарм Групп» с долей 12,5% выступает консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), связанного с ним Российско-китайского инвестиционного фонда и крупнейших ближневосточных фондов.

«Биннофарм Групп» стала первым производителем российский вакцины от коронавируса «Спутник V» Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Кроме того, она производит такие препараты как «Флуконазол» и «Лоперамид», инфузионные растворы «Глюкоза» и «Натрия хлорид» — всего более 450 зарегистрированных наименований. Из отчета АФК следует, что выручка группы в 2020 году выросла на 30%, до 21,4 млрд рублей, а в первом квартале 2021 года — на 38%, до 5,4 млрд рублей. «Система» давно планирует провести IPO «Биннофарм» как в составе компании, объединяющей и другие фармактивы, так и в роли самостоятельного участника. Возможность провести публичное размещение по последнему сценарию была анонсирована в апреле.

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Комментарии (12)

Olaaa
Что не новость - то мерзость и подлость. Только бабло в глазах чинуш, на людей всем плевать!
266081655
Пока народ спорит, вакцинироваться или нет, бабло перетекает из кармана в карман.... Неважно, какая там эффективность вакцины...С какой периодичностью колоться... Главное - распил бюджетных денег идёт вовсю....
Skazochny
вот так надо бэзнес делать, создать шляпу и продать за бюджетные деньги
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