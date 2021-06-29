АФК «Система» продаст ВТБ долю в производителе «Спутника V» за 7 млрд рублей

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании фармацевтической «Биннофарм Групп» структуре банка ВТБ. Сделка оценивается в 7 млрд рублей. Об этом 29 июля сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.



В «Системе» подтвердили, что переговоры с «ВТБ Капиталом» ведутся, сделка может быть закрыта в ближайшее время. При этом эффективная доля АФК снизится с 86,5 до 75,3%, но она останется основным управляющим акционером «Биннофарм Групп». В «ВТБ Капитале» отметили инвестиционную привлекательность как группы компаний, так и всего фармацевтического сектора.