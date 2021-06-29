В правительстве РФ поддержали штрафы до 30 тысяч рублей за брошенных питомцев

Правительство России поддержало законопроект, который предлагает ввести штрафы за оставление домашних животных без хозяина. Документ также устанавливает ответственность для приютов, цирков и зоопарков.
Как рассказал 29 июня ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект при условии, если его доработают с учетом выданных кабмином замечаний. Так, в правительстве отметили, что документ устанавливает административную ответственность за нарушение отдельных требований закона «Об ответственном обращении с животными», но не предусматривает наказания за несоблюдение прописанных в нем требований к содержанию питомцев.
Законопроект, в том числе, предлагает штрафовать за оставление домашних животных без владельца. Для физических лиц штраф составит до 3 тысяч рублей, для должностных — до 15 тысяч рублей, а для юридических — до 30 тысяч рублей. А за жестокое обращение с животными, не попадающее под уголовную статью, предполагается штрафовать граждан на сумму до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч рублей и юридические — до 100 тысяч рублей.
Помимо этого законопроект вводит административную ответственность для владельцев приютов. За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными их предлагается штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей — для юридических. Ненадлежащее обращение с бездомными животными для граждан обернется предупреждением или штрафом до 5 тысяч рублей, для должностных и юрлиц — уже только штрафом на сумму до 15 и до 50 тысяч рублей соответственно.
Поправки предлагают прописать и штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях: до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических. Плохое содержание животных в цирках и зоопарках или использование их без лицензии и с нарушением требований будет грозить штрафами для должностных и юридических лиц в размере до 50 и до 200 тысяч рублей соответственно. Под это попадают и зоотеатры, дельфинарии и океанариумы.
Также проект вводит штрафы за использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию: до 15 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей для должностных и до 150 тысяч рублей для юрлиц. Этот пункт тоже вызвал нарекания у кабмина. В правительстве посчитали, что состав административного правонарушения «может повлечь конкуренцию» с составом уголовного преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ о незаконной добыче и содержании редких животных.
Возбуждать и рассматривать дела о таких правонарушениях, согласно документу, должны будут органы исполнительной власти российских субъектов, которые осуществляют госконтроль в области обращения с животными на региональном уровне, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор. В кабмине посчитали, что перечень уполномоченных для этого должностных лиц необходимо уточнить.
Законопроект был разработан в мае. Помимо Бурматова над ним работал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Авторы намерены доработать документ в соответствии с полученными от кабмина замечаниями и в скором времени внести его в Госдуму.