В правительстве РФ поддержали штрафы до 30 тысяч рублей за брошенных питомцев

Правительство России поддержало законопроект, который предлагает ввести штрафы за оставление домашних животных без хозяина. Документ также устанавливает ответственность для приютов, цирков и зоопарков.

Как рассказал 29 июня ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект при условии, если его доработают с учетом выданных кабмином замечаний. Так, в правительстве отметили, что документ устанавливает административную ответственность за нарушение отдельных требований закона «Об ответственном обращении с животными», но не предусматривает наказания за несоблюдение прописанных в нем требований к содержанию питомцев.

Законопроект, в том числе, предлагает штрафовать за оставление домашних животных без владельца. Для физических лиц штраф составит до 3 тысяч рублей, для должностных — до 15 тысяч рублей, а для юридических — до 30 тысяч рублей. А за жестокое обращение с животными, не попадающее под уголовную статью, предполагается штрафовать граждан на сумму до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч рублей и юридические — до 100 тысяч рублей. Помимо этого законопроект вводит административную ответственность для владельцев приютов. За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными их предлагается штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей — для юридических. Ненадлежащее обращение с бездомными животными для граждан обернется предупреждением или штрафом до 5 тысяч рублей, для должностных и юрлиц — уже только штрафом на сумму до 15 и до 50 тысяч рублей соответственно. Поправки предлагают прописать и штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях: до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических. Плохое содержание животных в цирках и зоопарках или использование их без лицензии и с нарушением требований будет грозить штрафами для должностных и юридических лиц в размере до 50 и до 200 тысяч рублей соответственно. Под это попадают и зоотеатры, дельфинарии и океанариумы.