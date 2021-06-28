Головокружительный Петербург. К Исаакиевскому собору пригнали 78-метровый подъёмник ради спасения посетительницы колоннады

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея-памятника, женщине стало плохо на высоте днём 28 июня. В связи с этим на место были вызваны медики и сотрудники городского управления МЧС. Чтобы не спускать посетительницу по ступеням, ведущим с колоннады, её проводили в лифт, предназначенный для маломобильных граждан, добавил представитель Исаакиевского собора.



В городском управлении МЧС уточнили, что спустили посетительницу на носилках.



«Для её транспортировки в машину скорой помощи к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, в частности 78-метровый пожарный подъёмник. В итоге спасателями при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам», — сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

