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Головокружительный Петербург. К Исаакиевскому собору пригнали 78-метровый подъёмник ради спасения посетительницы колоннады

В Петербурге посетительница Исаакиевского собора потеряла сознание на колоннаде

Желание полюбоваться открыточными видами Петербурга с колоннады Исаакиевского собора закончилось для её посетительницы в машине скорой помощи. Спуститься на землю самостоятельно у неё не вышло.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея-памятника, женщине стало плохо на высоте днём 28 июня. В связи с этим на место были вызваны медики и сотрудники городского управления МЧС. Чтобы не спускать посетительницу по ступеням, ведущим с колоннады, её проводили в лифт, предназначенный для маломобильных граждан, добавил представитель Исаакиевского собора.

В городском управлении МЧС уточнили, что спустили посетительницу на носилках.

«Для её транспортировки в машину скорой помощи к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, в частности 78-метровый пожарный подъёмник. В итоге спасателями при помощи носилок женщина по маршевой лестнице была транспортирована вниз и передана медикам», — сообщили «Фонтанке» в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе скорой помощи, посетительница, находясь на колоннаде, потеряла сознание. Потребовалась ли госпитализация — пока что не известно.

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Комментарии (15)

alexpv
Наверное после вакцинации вместо того чтобы дома три дня сидеть сразу на колоннаду)
Иван 2пырьев
Ничего непонятно, на лифте спустили или по маршевой лестнице. Если по лестнице - то это вообще треш
260569221
После укольчика видать плохо стало..
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