В Ленинградской области в 33-й отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения состоялась траурная церемония прощания с погибшим экипажем транспортно-боевого вертолёта Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии.

Как сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства, с лётчиками прибыли проститься родные и близкие, а также руководство центрального аппарата Росгвардии, командование, генералы и офицеры Северо-Западного округа Росгвардии, жители и руководство Ломоносовского района Ленобласти, сослуживцы, военнослужащие и сотрудники подразделений ведомства, дислоцированные в регионе.

В знак памяти и скорби росгвардейцы возложили цветы к гробам погибших товарищей. Провожая к местам захоронения, почётный караул Северо-Западного округа Росгвардии отдал экипажу воинские почести.



По данным «Фонтанки», хоронить погибших лётчиков будут на родине — по месту призыва: 32-летнего майора Николая Мулюкина — в Самарской области, 34-летнего капитана Дениса Куликова — в Соликамске (Пермский край), 27-летнего старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова — в Стерлитамаке (Башкирия).



Ранее «Фонтанка» писала, что погибших членов экипажа вертолёта Ми-8 будут хоронить в закрытых гробах.

