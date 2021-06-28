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В Ленобласти простились с погибшим экипажем вертолёта Ми-8. Хоронить лётчиков будут на родине

Церемония прощания с погибшим экипажем вертолёта Росгвардии состоялась в Ломоносовском районе Ленобласти

В Ленинградской области в 33-й отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения состоялась траурная церемония прощания с погибшим экипажем транспортно-боевого вертолёта Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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Как сообщили 28 июня в пресс-службе ведомства, с лётчиками прибыли проститься родные и близкие, а также руководство центрального аппарата Росгвардии, командование, генералы и офицеры Северо-Западного округа Росгвардии, жители и руководство Ломоносовского района Ленобласти, сослуживцы, военнослужащие и сотрудники подразделений ведомства, дислоцированные в регионе.

В знак памяти и скорби росгвардейцы возложили цветы к гробам погибших товарищей. Провожая к местам захоронения, почётный караул Северо-Западного округа Росгвардии отдал экипажу воинские почести.

По данным «Фонтанки», хоронить погибших лётчиков будут на родине — по месту призыва: 32-летнего майора Николая Мулюкина — в Самарской области, 34-летнего капитана Дениса Куликова — в Соликамске (Пермский край), 27-летнего старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова — в Стерлитамаке (Башкирия).

Ранее «Фонтанка» писала, что погибших членов экипажа вертолёта Ми-8 будут хоронить в закрытых гробах.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

О падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля стало известно около девяти вечера 24 июня. В пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии сообщили, что транспортный боевой вертолёт упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. ЧП не отразилось на местных жителях, так как экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта. В результате крушения погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.

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Комментарии (1)

Steam
Росгвардия?
У них забрало запотело, вот и упали.
Все нормально.
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