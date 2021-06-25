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«Обгорело всё дотла». Экипаж вертолёта Ми-8 придётся опознавать с помощью генетики, на месте крушения начали извлекать тела

Что известно о крушении вертолёта Ми-8 под Петербургом

Криминалисты начали извлекать военнослужащих Росгвардии из ошмётков боевого вертолёта, рухнувшего в Ленобласти. Процедура предстоит тягостная и, скорее всего, продлится до утра.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, крушение Ми-8 привело к сильнейшему пожару, который оставил после себя залитое пеной месиво из оплавленного металла и человеческих тел.

25 июня тела погибших начали извлекать из остатков вертолёта.

«Обгорело всё дотла, — рассказал «Фонтанке» источник. — Температура горения была практически равна температуре плавления металла». Картина разрушения такова, что всех трёх членов экипажа, вероятнее всего, придётся опознавать по ДНК, а хоронить — в закрытых гробах.

О падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля стало известно около девяти вечера. В пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии изданию сообщили, что транспортный боевой вертолёт упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. ЧП не отразилось на местных жителях, так как экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта. В результате крушения погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

ARISTARH
Светлая память. Соболезнования родным…
xepnuminu
yна дорогах больше людей гибнет.
ни о чём новость.
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