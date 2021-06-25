«Обгорело всё дотла». Экипаж вертолёта Ми-8 придётся опознавать с помощью генетики, на месте крушения начали извлекать тела

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, крушение Ми-8 привело к сильнейшему пожару, который оставил после себя залитое пеной месиво из оплавленного металла и человеческих тел.



25 июня тела погибших начали извлекать из остатков вертолёта.

«Обгорело всё дотла, — рассказал «Фонтанке» источник. — Температура горения была практически равна температуре плавления металла». Картина разрушения такова, что всех трёх членов экипажа, вероятнее всего, придётся опознавать по ДНК, а хоронить — в закрытых гробах.