Маленькому Илье нужна помощь в борьбе со СМА

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Илья Шахов, 1 год.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) 1-го типа.

Необходим лекарственный препарат. Требуется 103 000 000 руб.



Проблемы со здоровьем у Ильи педиатр заметил спустя несколько недель после рождения — ребёнок не держал головку. Массажи, борьба с мышечной гипотонией, кривошеей. Проблемы, знакомые многим молодым мамочкам, но вполне преодолимые. Но ни массажи, ни упражнения, ни медикаментозное лечение, ни физиотерапия результатов не давали. Тогда начались многочисленные походы к неврологам.



«Кто-то говорил, что ребёнок просто слабенький и быстрее своих сверстников растёт и набирает вес, потому ему не хватает сил, — рассказала Настя, мама Ильи. — Но 21 августа на приёме в областной больнице невролог, осмотрев сына, предположила, что у него проблемы куда более серьёзные — спинальная мышечная атрофия 1-го типа (СМА-1). Так вышло, что отчасти с генетикой связана моя работа, потому диагноз прозвучал как пушечный выстрел».



Через месяц предположения подтвердились — результаты медико-генетического анализа показали, что Илюша действительно болен редчайшей болезнью.



СМА — спинально-мышечная атрофия. Разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Генетическое заболевание, при котором возможны все типы наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный, связанный с мутациями в генах SMN1 и SMN2, кодирующих белок, участвующий в синтезе сплайсосомы.

Для спинальных (их причина находится в спинном мозге) мышечных атрофий характерно нарушение работы поперечно-полосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания. Мышцы рук обычно не страдают. Для спинальных амиотрофий характерно сохранение чувствительности, а также отсутствие задержки психического развития.

Есть препарат, который позволяет замедлить прогрессирование болезни, а иногда и улучшить состояние пациента — «Спинраза». Он был зарегистрирован в России в 2019 году. Препарат назначается пожизненно.

