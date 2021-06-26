Полицейские вынесли из МФЦ в Москве посетительницу, отказавшуюся надеть маску. Видео задержания опубликовано в твиттере радиостанции «Говорит Москва» 26 июня.
Полиция жёстко задержала посетительницу МФЦ на улице Куусинена на севере Москвыhttps://t.co/ih3rfF6lEa pic.twitter.com/39xQMUKKrF— #говоритмосква (@govoritmsk) June 26, 2021
В кадре женщина активно сопротивляется полицейским, заламывающим ей руки. В какой-то момент она прекращает борьбу и повисает на руках одного из сотрудников. Её продолжают волочь к полицейской машине.
«Она без сознания, вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же!» — кричит одна из очевидиц. «Я сейчас и вас привлеку», — отвечает ей сотрудник полиции.
В комментариях под постом официальный аккаунт Центра предоставления государственных услуг Москвы «Мои документы» разместил комментарий. Представители центра сослались на указ мэра города, согласно которому посетители МФЦ обязаны использовать индивидуальные средства защиты.
«Хотим отметить, что данный заявитель неоднократно нарушал режим пребывания на территории данного центра, а также общественный порядок, вследствие чего сотрудники центра были вынуждены обращаться к сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.