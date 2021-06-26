В кадре женщина активно сопротивляется полицейским, заламывающим ей руки. В какой-то момент она прекращает борьбу и повисает на руках одного из сотрудников. Её продолжают волочь к полицейской машине.



«Она без сознания, вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же!» — кричит одна из очевидиц. «Я сейчас и вас привлеку», — отвечает ей сотрудник полиции.

