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Полицейские в Москве жёстко скрутили и вынесли женщину из МФЦ. Причиной задержания могло стать отсутствие маски

Полицейские сурово выволокли безмасочницу из МФЦ в Москве

Полицейские вынесли из МФЦ в Москве посетительницу, отказавшуюся надеть маску. Видео задержания опубликовано в твиттере радиостанции «Говорит Москва» 26 июня.

В кадре женщина активно сопротивляется полицейским, заламывающим ей руки. В какой-то момент она прекращает борьбу и повисает на руках одного из сотрудников. Её продолжают волочь к полицейской машине.

«Она без сознания, вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же!» — кричит одна из очевидиц. «Я сейчас и вас привлеку», — отвечает ей сотрудник полиции.

В комментариях под постом официальный аккаунт Центра предоставления государственных услуг Москвы «Мои документы» разместил комментарий. Представители центра сослались на указ мэра города, согласно которому посетители МФЦ обязаны использовать индивидуальные средства защиты.

«Хотим отметить, что данный заявитель неоднократно нарушал режим пребывания на территории данного центра, а также общественный порядок, вследствие чего сотрудники центра были вынуждены обращаться к сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

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Комментарии (36)

jokir
Носитель погон наверное получал оргазм от своих действий 🤬
Гоша Белградский
Почаще подобных персонажей нужно выволакивать.
VF812
там что-то предшествовало вызову полиции
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