В Москве мать порезала дочь-подростка

В столице женщина набросилась с ножом на малолетнюю дочь, инцидент изучает СК.

«По данным следствия, 26 июня 2021 года в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы, мать в ходе бытовой ссоры с 12-летней дочерью причинила ей резаную рану предплечья», — сообщила 26 июня старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Девочке оказали медицинскую помощь в травматологическом отделении и отпустили домой.

После инцидента следственные органы проводят доследственную проверку по факту неисполнения матерью обязанности по воспитанию несовершеннолетней и причинения ей телесных повреждений. Полиция опрашивает женщину и пострадавшего подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.