FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

В Москве мать порезала дочь-подростка

В столице женщина набросилась с ножом на малолетнюю дочь, инцидент изучает СК.

«По данным следствия, 26 июня 2021 года в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы, мать в ходе бытовой ссоры с 12-летней дочерью причинила ей резаную рану предплечья», — сообщила 26 июня старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Девочке оказали медицинскую помощь в травматологическом отделении и отпустили домой.

После инцидента следственные органы проводят доследственную проверку по факту неисполнения матерью обязанности по воспитанию несовершеннолетней и причинения ей телесных повреждений. Полиция опрашивает женщину и пострадавшего подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Урус-Баши
Мамаша одурела от просмотра дубо-сериалов и злобных ток-шоу передач о пиндосах, чипировании и укрофашистах. Телевизор в оопку. Впрочем, очень рекомендую посмотреть новые каналы, на котором старухи в боевой шпаклёвке снимают порчу через телевизор. Теперь их несколько.
Zet
"Тараса Бульбу" перечитала...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний