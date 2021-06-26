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Линдеманн выложил триллер с Александром Реввой и Аглаей Тарасовой о кровавой расправе за буллинг

Лидер Rammstein снял короткометражку о расправе над одноклассниками

Фото: скриншот видео/YouTube
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает эпатировать россиян антиностальгическими видео о жизни в Советском Союзе. В этот раз 26 июня он выложил полноценный триллер — 20-минутную короткометражку, в которой с точностью, близкой к документальной (от подбора графинов и стаканов до ковров на стенах и мебели в комнатах), воссоздан мир советского человека и психических травм, причиненных ему школьной системой.

Фото: скриншот видео/YouTube
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Видео — не для особо чувствительных: в нем много крови и сцен изощренных расправ над бывшими одноклассниками главного героя. Тех, кто над ним жестоко издевался, наказывают их же методами — но не оставляя шансов. А сам персонаж Линдеманна (артист выступает под собственным именем) оказывается на допросе, где следователь в исполнении Александра Реввы пытается выбить из него (в прямом смысле) признательные показания.

Фото: скриншот видео/YouTube
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В клипе снялись и другие известные артисты: например, жену героя играет Аглая Тарасова, а машинистку в суде — певица Мари Краймбрери.

Фото: скриншот видео/YouTube
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Ранее Тилль Линдеманн выпустил еще более кровавый клип ко Дню защиты детей, также посвященный советской школе, а в мае спел про то, как «Любимый город может спать спокойно», и снял ролик в Эрмитаже.

Фото: скриншот видео/YouTube
Фото: скриншот видео/YouTube
Фото: скриншот видео/YouTube
Фото: скриншот видео/YouTube

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Комментарии (5)

XYPMA_spb
Линдерманн человек искусства, тонкий инструмент типа скрипки, видит и чувствует суть исторического момента. Уродство взрослых растет из их уродливого детства, общеизвестно.
Все мы постаревшие и поглупевшие, деградирующие дети, в общем то.
И назад уже не вернуться.
Банин
Линдерман восточный немец, из бывшей ГДР
Ptichka11
Чем обусловлен такой интерес в сторону России ?
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