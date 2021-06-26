Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает эпатировать россиян антиностальгическими видео о жизни в Советском Союзе. В этот раз 26 июня он выложил полноценный триллер — 20-минутную короткометражку, в которой с точностью, близкой к документальной (от подбора графинов и стаканов до ковров на стенах и мебели в комнатах), воссоздан мир советского человека и психических травм, причиненных ему школьной системой.
Видео — не для особо чувствительных: в нем много крови и сцен изощренных расправ над бывшими одноклассниками главного героя. Тех, кто над ним жестоко издевался, наказывают их же методами — но не оставляя шансов. А сам персонаж Линдеманна (артист выступает под собственным именем) оказывается на допросе, где следователь в исполнении Александра Реввы пытается выбить из него (в прямом смысле) признательные показания.
В клипе снялись и другие известные артисты: например, жену героя играет Аглая Тарасова, а машинистку в суде — певица Мари Краймбрери.
Ранее Тилль Линдеманн выпустил еще более кровавый клип ко Дню защиты детей, также посвященный советской школе, а в мае спел про то, как «Любимый город может спать спокойно», и снял ролик в Эрмитаже.