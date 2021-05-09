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Михаил Пиотровский прокомментировал съемки клипа Линдеманна в Эрмитаже

Директор Эрмитажа рассказал, почему разрешил съемки солисту Rammstein

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 9 мая пояснил, почему разрешил солисту Rammstein Тилю Линдеманну съемки клипа на песню «Любимый город» в музее.

«Эрмитаж, музей, бывший свидетелем на Нюрнбергском процессе, организовал съемки клипа Тилля Линдеманна как одно из событий года «Россия — Германия», который мы начали совместной выставкой «Железный век. Европа без границ», совместившей размах научного сотрудничества с интеллигентной манерой обращения с «перемещенным искусством», — прокомментировал он. — В клипе «Любимый город может спать спокойно» не раз бывавший в Эрмитаже солист знаменитого восточногерманского ансамбля поет русскую военную песню в интерьерах архитектурного шедевра немецкого архитектора Лео фон Кленце, который ленинградцы защитили от налетов немецкой авиации. Творения Кленце в Мюнхене были уничтожены американо-британскими бомбардировками. В этом контексте небезразлично, что Рамштайн (с одним «м», в отличие от названия группы) — главная военно-воздушная база США в Германии)».

Также директор музея подчеркнул: «Диалог культур может принимать самые парадоксальные формы, оставаясь при этом диалогом и мостом над разорванным миром». И напомнил, что музей планирует выставки Дюрера и Библии Гутенберга.

9 мая на канале Тилля Линдеманна вышел клип на песню «Любимый город» — уже второй за последние недели. В этом случае солист группы Rammstein снимался в интерьерах Эрмитажа. Ранее Михаил Пиотровский неоднократно подчеркивал, что профессиональная съемка фильмов и видеороликов в музее возможна только тогда, когда их главным «героем» является сам Эрмитаж.

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Комментарии (14)

265036642
Дайте кто-нибудь Мише ссылку на предыдуший клип этого исполнителя с русскими... девушками.
a.159753123
И не стоит вспоминать о "насиловании пионерок" этим исполнителем в одном клипе, который я не видел, но, безусловно, осуждаю. Тут же всё честно оплачено, значит, всё идейно верно.
Karl_Ivanovich
Пиотровский - отлично сказал!
И немцев поделил на "наших" и не "наших", и англо-американских варваров пнул заслужено!
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