Об «экстремальных» условиях для группы 11–12-летних детей «Фонтанке» сообщил 24 июня один из родителей. По словам мужчины, лагерь «Жемчужина России» в Анапе поселил трёх девочек-подростков в номер с муравьями, паутиной, грязной сантехникой и таким же постельным бельём. Условия пришлось менять с помощью администрации Анапы.

Цена за путёвку в оздоровительный лагерь обошлась в 47 тысяч рублей, их оплатил работодатель родителей — ПАО «Силовые машины». Видео и фото, которые предоставил редакции «Фонтанки» отец одной из девочек, демонстрируют борьбу детей с муравьями, грязные туалет и ванную, забитую останками насекомых, и грязную же противомоскитную сетку. С такими условиями, по словам ребёнка, столкнулись дети в корпусе «Солнечное».

Читатель «Фонтанки»

Рассказы о невкусной еде — из той же оперы. «На завтрак был холодный и пересоленный омлет... Каша тоже была холодная... Не очень было вкусно, но я есть хотела», — описывает семье начало своего оздоровления 12-летний ребёнок.

«У предприятия группы компаний «Силовые машины» ранее был положительный опыт сотрудничества с этим лагерем. В этом году в первую смену от «Силовых машин» в лагере отдыхало два ребенка. Жалоб не было. Первая информация о проблемах к нам поступила 24 июня, после заезда четырех детей на вторую смену. Мы крайне обеспокоены поступившей от родителей информацией. В настоящее время проводится проверка и параллельно прорабатывается возможность перевода детей в другой лагерь. Заезд детей в этот лагерь на третью и четвертую смены приостановлен до завершения проверки», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Разрешить ситуацию отец 12-летней петербурженки смог, лишь дозвонившись до администрации Анапы, где ему в течение нескольких часов помогли добиться переселения детей в другой номер, но в том же корпусе лагеря «Жемчужина России».

