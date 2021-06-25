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Петербургский завод, который покупал путевки на юг для детей сотрудников, проверяет их жалобы на лагерь из-за плохой еды и насекомых

Оздоровительный лагерь в Анапе встретил петербургских детей насекомыми, паутиной, грязью и холодной едой

После жалоб родителей в администрацию Анапы петербургских детей переселили в другие корпуса лагеря «Жемчужина России». Первое место размещения привело юных петербурженок в ужас от количества муравьев и грязи в туалете.

Об «экстремальных» условиях для группы 11–12-летних детей «Фонтанке» сообщил 24 июня один из родителей. По словам мужчины, лагерь «Жемчужина России» в Анапе поселил трёх девочек-подростков в номер с муравьями, паутиной, грязной сантехникой и таким же постельным бельём. Условия пришлось менять с помощью администрации Анапы.

Цена за путёвку в оздоровительный лагерь обошлась в 47 тысяч рублей, их оплатил работодатель родителей — ПАО «Силовые машины». Видео и фото, которые предоставил редакции «Фонтанки» отец одной из девочек, демонстрируют борьбу детей с муравьями, грязные туалет и ванную, забитую останками насекомых, и грязную же противомоскитную сетку. С такими условиями, по словам ребёнка, столкнулись дети в корпусе «Солнечное».

Читатель «Фонтанки»

Рассказы о невкусной еде — из той же оперы. «На завтрак был холодный и пересоленный омлет... Каша тоже была холодная... Не очень было вкусно, но я есть хотела», — описывает семье начало своего оздоровления 12-летний ребёнок.

«У предприятия группы компаний «Силовые машины» ранее был положительный опыт сотрудничества с этим лагерем. В этом году в первую смену от «Силовых машин» в лагере отдыхало два ребенка. Жалоб не было. Первая информация о проблемах к нам поступила 24 июня, после заезда четырех детей на вторую смену. Мы крайне обеспокоены поступившей от родителей информацией. В настоящее время проводится проверка и параллельно прорабатывается возможность перевода детей в другой лагерь. Заезд детей в этот лагерь на третью и четвертую смены приостановлен до завершения проверки», — сообщили в пресс-службе предприятия.

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Разрешить ситуацию отец 12-летней петербурженки смог, лишь дозвонившись до администрации Анапы, где ему в течение нескольких часов помогли добиться переселения детей в другой номер, но в том же корпусе лагеря «Жемчужина России».

Вместимость «Жемчужины России», согласно открытым источникам, составляет от 3500 до 4500 мест. Лагерь, как сообщается на его сайте, располагается на участке площадью в 50 гектаров. Претензии к качеству и температуре блюд, наличию клопов и заболеванию детей среди отзывов о лагере появляются с 2016 года и встречаются в 2019 году.

По данным СПАРК, руководит ООО «Детский санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчужина"», реквизиты которого указаны в документах о покупке путёвки, генеральный директор — Григорян Армен Камоевич, который в прошлом занимал пост начальника управления ЖКХ администрации МО «Город-курорт Анапа». Бенефициаром юрлица, согласно СПАРК, является Валерий Димоев. Выручка ООО ДСОК «Жемчужина» за коронавирусный 2020 год составила 413,4 миллиона рублей. Годом ранее сумма была почти в два раза больше — 791,1 миллиона.

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Комментарии (3)

DimDimych
Ничего особенного, лагерь, как лагерь. В СССР такие же лагеря были.
Alex000
Плохие насекомые - плохая еда.
killbeachtrash
Пожалуй не стоит "танцевать на костях" системы государственного управления России по этому профилю. Это везде. Были бы точно многомиллионные иски в стране с развитой и независимой судебной системой.
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