«Открытый город» покажет, как реставрируют Петербург, и проведёт в мастерские

На экскурсии в Китайский дворец и дворец Петра III в Ораниенбауме хранители государственного музея-заповедника «Петергоф» расскажут о том, как реставрация проводилась на этих площадках. Горожан, которые пожелают сходить на Императорскую ферму и к Пенсионерной конюшне в Александровский парк, встретит главный архитектор Царского Села Мария Рядова.

Проект «Открытый город» познакомит с реставраторами и отведёт к ним в мастерские. Нестандартные экскурсии проводят с 28 июня по 4 июля, программу приурочат к «Неделе реставрации».

В церкви Святых Захарии и Елизаветы, как и в церкви Святого Александра Невского каре Смольного собора, пришедшие узнают, какие реставрационные работы идут там прямо сейчас.



В расписании есть прогулка «Исторические здания набережной реки Фонтанки»: во время неё архитектор Валентина Егорова и географ-исследователь Леонид Колотило покажут, как архитектурным памятникам в центре города возвращают исторический вид. В пример приведут библиотеку Маяковского и Толстовский дом.



В тематической программе «Открытого города» среди прочего есть экскурсия на Смоленское лютеранское кладбище. В финале этой встречи участников научат ухаживать за памятниками из натурального камня.



Не стоит упустить и шанс попасть в реставрационные мастерские, где воссоздаются элементы декора памятника Николаю I и Павловского собора Гатчины. Показать рабочие места и основной процесс группе желающих готовы специалисты реставрационной мастерской «Наследие».



Количество мест на каждую экскурсию ограничено. Регистрироваться нужно заранее на сайте «Открытого города».

