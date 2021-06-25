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Объявлено, какие актёры и за что получат почётный «Оскар» в 2022 году

Актеры Сэмюэль Л. Джексон, Лив Ульман и Элейн Мей удостоены почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на Американскую академию кинематографических искусств. Дэнни Гловеру также присуждена гуманитарная награда имени Джина Хершолта.

Как отметил президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин, «многолетнее отстаивание Дэнни Гловером справедливости и прав человека отражает его стремление к человечности на экране и за его пределами». Актёр известен по фильмам «Свидетель», «2012», «Стрелок», «Джуманджи. Новый уровень».

Сэмюэля Л. Джексона («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмёрка», «Джанго освобождённый», «Стекло») в академии назвали «культурной иконой, чья динамичная работа нашла отклик в разных жанрах, среди поколений зрителей во всем мире».

Элейн Мей («Сильные духом», «Волк») отметили за «смелый и бескомпромиссный подход» не только в актёрском деле, но также в писательстве и режиссёрстве. В частности, она писала сценарий для картины «Тутси» Сидни Поллака, но не была указана в титрах.

«Смелость и искренность подарили зрителям впечатляющие экранные образы», — оценили члены академии работы Лив Ульман, прославившейся благодаря работам в картинах Ингмара Бергмана («Персона», «Шепоты и крики» и других) и Яна Труэля.

Планируется, что все актёры получат статуэтки на отдельной церемонии 15 января 2022 года.

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