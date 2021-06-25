Актеры Сэмюэль Л. Джексон, Лив Ульман и Элейн Мей удостоены почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на Американскую академию кинематографических искусств. Дэнни Гловеру также присуждена гуманитарная награда имени Джина Хершолта.



Как отметил президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин, «многолетнее отстаивание Дэнни Гловером справедливости и прав человека отражает его стремление к человечности на экране и за его пределами». Актёр известен по фильмам «Свидетель», «2012», «Стрелок», «Джуманджи. Новый уровень».

