Театр танца Пины Бауш впервые приедет на гастроли в Петербург в сентябре

Пина Бауш — легенда современного танца и театра. Возглавив маленькую балетную труппу в немецком городке Вупперталь в 1974 году, она поменяла ее название на «Театр танца Вупперталя» и создала там более 40 спектаклей, о которых теперь рассказывают во всех учебниках по истории театра. Пина Бауш формулировала свой подход к танцу так: «Меня интересует не то, как двигаются люди, а то, что ими движет».

Первые в истории гастроли вуппертальского Театра танца Пины Бауш в Петербурге пройдут с 16 по 18 сентября: на сцене Александринского театра покажут один из поздних спектаклей культового хореографа — «Полнолуние». Об этом сообщил 25 июня худрук театра Валерий Фокин.

Спектакль «Полнолуние» — одна из последних постановок Пины Бауш. Он известен русским зрителям благодаря фильму Вима Вендерса «Пина», вышедшему уже после ее смерти в 2011 году (он шел и в русских кинотеатрах). Главная музыкальная тема спектакля Memoires De Futur Рене Обри стала лейтмотивом фильма, а афиша с парящей над водой фигурой из спектакля— одним из самых узнаваемых кинопостеров.



Директор Гёте-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп рассказал журналистам, что «Гете-институт посчитал, что давно пора пригласить Театр танца Пины Бауш в Петербург. Те, кто увидит «Полнолуние», поймут ту новаторскую эстетику, благодаря которой прославилась Пина Бауш». Чтобы подготовиться к просмотру, он посоветовал посмотреть в записи ее спектакли «Весна священная», «Кафе Мюллер», «Мазурка фуга» и другие.



Театр танца Пины Бауш уже был в России благодаря Чеховскому фестивалю в Москве. В Петербург он приезжает, в том числе, благодаря фестивалю «Александринский». Валерий Фокин надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит его провести. Интересно, что, по словам худрука Александринки, он был причастен к первым гастролям труппы Пины Бауш в Москве: руководил Центром им. Вс. Мейерхольда, на сцене которого выступал вуппертальский театр.