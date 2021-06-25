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Работы на инженерных сетях и пешеходная галерея перекроют и ограничат проезд по трем улицам в Петербурге

Новые ограничения движения из-за работ вступают в силу в Петербурге с 26 июня. Самые длительные ждут Фрунзенский район: они продлятся до середины осени 2022 года.

Как сообщает 25 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 26 по 27 июня из-за прокладки инженерных сетей будет закрыто движение транспорта по улице Хлопина от Политехнической улицы до Гжатской улицы. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».

Фото: ГАТИ Петербурга
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До 16 июля будет ограничено движение по Хрустальной улице от улицы Бехтерева до Смоляной улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» тоже будет прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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А проезд по Прилукской улице от Днепропетровской улицы до Тамбовской улицы ограничат до 14 октября 2022 года. Там ООО «СЗ «Прилукская» разместит пешеходную галерею.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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