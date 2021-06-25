Новые ограничения движения из-за работ вступают в силу в Петербурге с 26 июня. Самые длительные ждут Фрунзенский район: они продлятся до середины осени 2022 года.
Как сообщает 25 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 26 по 27 июня из-за прокладки инженерных сетей будет закрыто движение транспорта по улице Хлопина от Политехнической улицы до Гжатской улицы. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».
До 16 июля будет ограничено движение по Хрустальной улице от улицы Бехтерева до Смоляной улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» тоже будет прокладывать там инженерные сети.
А проезд по Прилукской улице от Днепропетровской улицы до Тамбовской улицы ограничат до 14 октября 2022 года. Там ООО «СЗ «Прилукская» разместит пешеходную галерею.