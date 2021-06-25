Новые ограничения движения из-за работ вступают в силу в Петербурге с 26 июня. Самые длительные ждут Фрунзенский район: они продлятся до середины осени 2022 года.



Как сообщает 25 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 26 по 27 июня из-за прокладки инженерных сетей будет закрыто движение транспорта по улице Хлопина от Политехнической улицы до Гжатской улицы. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».