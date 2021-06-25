Израиль снова надевает маски, хотя привиты большинство жителей

Израиль с пятницы, 25 июня, возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом. Страна — мировой лидер по темпам вакцинации от коронавируса.
15 июня в стране разрешили не носить маски в помещениях. Но с 25 июня правило вернули из-за роста числа заражений штаммом «дельта» и после того, как в стране впервые за долгое время выявили 160 заболевших за сутки, пишет Times of Israel.
Людям также не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.
Массовая вакцинация населения от ковида началась в Израиле 20 декабря прошлого года. И к июню были привиты больше 60% всех жителей. Почти все карантинные ограничения в Израиле были сняты 1 июня. В больницах Израиля по всей стране, по данным издания, находятся 26 пациентов в критическом состоянии, в том числе невакцинированный ребенок. Более 84% тяжелобольных не были вакцинированы.