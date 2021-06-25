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Израиль снова надевает маски, хотя привиты большинство жителей

Израиль с пятницы, 25 июня, возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом. Страна — мировой лидер по темпам вакцинации от коронавируса.

15 июня в стране разрешили не носить маски в помещениях. Но с 25 июня правило вернули из-за роста числа заражений штаммом «дельта» и после того, как в стране впервые за долгое время выявили 160 заболевших за сутки, пишет Times of Israel.

Людям также не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.

Массовая вакцинация населения от ковида началась в Израиле 20 декабря прошлого года. И к июню были привиты больше 60% всех жителей. Почти все карантинные ограничения в Израиле были сняты 1 июня. В больницах Израиля по всей стране, по данным издания, находятся 26 пациентов в критическом состоянии, в том числе невакцинированный ребенок. Более 84% тяжелобольных не были вакцинированы.

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Комментарии (49)

alexpv
И закончится пандемия скорее всего как и закончилась испанка в 20-ые годы. Сама по себе через пару-тройку лет без какого-бы то влияния извне.Сама человеческая популяция что-то выработает.
alexpv
Это только у меня ощущение, что вирус живет своей жизнью и плевать хотел на вакцины, маски, локдауны и прочее))
Причем если взять два полюса, например Израиль, где очень законопослушные и выполняли все требования и Беларус,которая даже локдаун не вводила и маски не заставляла носить, то в целом за год ситуация практически одинаковая, только волны немного смещены.
nuga
И не только Израиль ложанулся с поголовной вакцинацией.На Сейшелах вспышка была после вакцинирования максимального -населения размером с районный город России ,а если сравнить в относительных цифрах,процентах с нашей страной,то 600 тыс в сутки!У этих горе вакцинаторов глобалистов не сходится легенда о чудо вакцинах и остановке Короны.Вон Беглов,через три месяца после укола идёт на повторную ревакцинацию.Они собрались гонять население каждый квартал? Были здоровые непривитые люди,прогнали через вакцину,нафаршировали вирусом и выпустили,итог такого-агрессивная мутация и рост заболевших.
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