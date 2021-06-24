Девочка десяти лет утонула, купаясь в карьере в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ребёнка, который ушел под воду за считаные минуты, искали около пяти часов.
Автор: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб<br>
Как сообщили в региональном Следственном комитете 24 июня, тело десятилетней школьницы с признаками утопления накануне достали из карьера Пульман в районе посёлка Пеники. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Автор: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб<br>
По информации «Фонтанки», ребёнка начали искать в пять часов вечера, когда за помощью к спасателям обратилась женщина. На берегу она была вместе с мужем, сыном и дочкой знакомой. Последняя плавала метрах в 10–15 от берега и в какой-то момент, по словам женщины, начала тонуть. Ей на помощь бросился мужчина, но, доплыв, не нашёл девочку в воде. Её тело подняли со дна карьера около десяти часов вечера.
Автор: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб<br>
22 июня в Сланцах в воде за стадионом нашли погибшего подростка. Очевидцы рассказали, что он прыгал с тарзанки и говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию.