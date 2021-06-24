Что за люди?!



Ребёнок на воде один может быть только в прибрежной полосе, где ему по-колено и где до глубины надо идти те самые метров 10-15.



А если ребёнок "плавает в 10-15 метрах от берега", то непосредственно рядом с ним должен находиться хорошо плавающий взрослый.



Какие-то "взрослые" сейчас пошли за которыми за самими присмотр нужен.