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Под Петербургом утонула третьеклассница. На карьер её взяли знакомые матери

В Ломоносовском районе во время купания погибла девочка

Девочка десяти лет утонула, купаясь в карьере в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ребёнка, который ушел под воду за считаные минуты, искали около пяти часов.

Автор: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб<br>

Как сообщили в региональном Следственном комитете 24 июня, тело десятилетней школьницы с признаками утопления накануне достали из карьера Пульман в районе посёлка Пеники. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Автор: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб<br>

По информации «Фонтанки», ребёнка начали искать в пять часов вечера, когда за помощью к спасателям обратилась женщина. На берегу она была вместе с мужем, сыном и дочкой знакомой. Последняя плавала метрах в 10–15 от берега и в какой-то момент, по словам женщины, начала тонуть. Ей на помощь бросился мужчина, но, доплыв, не нашёл девочку в воде. Её тело подняли со дна карьера около десяти часов вечера.

Автор: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб<br>

22 июня в Сланцах в воде за стадионом нашли погибшего подростка. Очевидцы рассказали, что он прыгал с тарзанки и говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию.

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Комментарии (4)

261847251
Что за люди?!

Ребёнок на воде один может быть только в прибрежной полосе, где ему по-колено и где до глубины надо идти те самые метров 10-15.

А если ребёнок "плавает в 10-15 метрах от берега", то непосредственно рядом с ним должен находиться хорошо плавающий взрослый.

Какие-то "взрослые" сейчас пошли за которыми за самими присмотр нужен.
DEMOMON
И кто ж будет виноват?
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