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Под Петербургом после прыжка с тарзанки погиб подросток

В Сланцевском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Об этом 23 июня сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел 22 июня на реке Кушелка возле стадиона «Химик» в Сланцах. Полиции очевидцы рассказали, что подросток прыгал с тарзанки и якобы говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию. По данным МВД, погибший нигде не учился и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних местной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, утром 23 июня в Суздальском озере на севере Петербурга утонул 20-летний мужчина. Его ищут водолазы.

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Комментарии (1)

Alkaline
В огороде лебеда.

Кстати, а в Киеве - дядька.
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