Под Петербургом после прыжка с тарзанки погиб подросток

В Сланцевском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Об этом 23 июня сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, инцидент произошел 22 июня на реке Кушелка возле стадиона «Химик» в Сланцах. Полиции очевидцы рассказали, что подросток прыгал с тарзанки и якобы говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию. По данным МВД, погибший нигде не учился и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних местной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, утром 23 июня в Суздальском озере на севере Петербурга утонул 20-летний мужчина. Его ищут водолазы.