Правительство решило привлечь в Россию еще 5 млн мигрантов

Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о необходимости привлечь в Россию еще порядка пяти миллионов трудовых мигрантов в ближайшие три года. Они нужны в строительной отрасли.



«Мы сейчас отрабатываем подходы, какие это ресурсы и как мы это будем делать. Как сделать, чтобы они дали максимальный эффект для развития страны», — цитирует Хуснуллина 24 июня РИА Новости.



Вопрос обсуждался во время совещания о достижении показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

