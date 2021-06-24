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Правительство решило привлечь в Россию еще 5 млн мигрантов

Миллионы трудовых мигрантов привлекут на стройки в России до 2024 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о необходимости привлечь в Россию еще порядка пяти миллионов трудовых мигрантов в ближайшие три года. Они нужны в строительной отрасли.

«Мы сейчас отрабатываем подходы, какие это ресурсы и как мы это будем делать. Как сделать, чтобы они дали максимальный эффект для развития страны», — цитирует Хуснуллина 24 июня РИА Новости.

Вопрос обсуждался во время совещания о достижении показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Ранее Хуснуллин объяснил, почему в России не могут отказаться от мигрантов. По словам вице-премьера, всё дело в низкой производительности труда: «Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы».

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Комментарии (45)

vetra
да, хуилин или как его там, своиих завозит.
nuga
Все по плану.Население,выжившее после вакцинации будет утрамбовано мигрантами,неспроста такая бешенная цифра в 5 млн.У нас уже умерло за год и квартал 2,7 млн человек,так что можно ориентироваться на эти 5 млн человек,как замещающих будущую смертность своих граждан.
dragvs
Прелесть какая. Зарплаты депутанов растут, а россиянам не положено, проще мигрантами заменить полстраны.
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