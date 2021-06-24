На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Протестный Петербург» 24 июня, видно, как над расположенной вдали подстанцией встаёт огненный шар (сначала может показаться, что это восход солнца) и сразу превращается в облако чёрного дыма.
Вечером 23 июня после разгерметизации на подстанции «Ручьи» в Мурино, которая принадлежит компании ОЭК, погас свет в домах и на улицах части северных районов, остановился общественный транспорт. Это оборудование получает энергию с Северной ТЭЦ и распределяет ее на четыре подстанции. Подстанция «Ручьи» горела на площади 50 квадратных метров. В половине первого ночи компания «Россети Ленэнерго» закончила переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения.