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Огненный шар встал над подстанцией. Кульминация ЧП, вызвавшего блэкаут, попала на видео

Пожар на подстанции в Петербурге начался с огненного шара

Зрелищный момент происшествия на подстанции «Ручьи», из-за которого вечером 23 июня был обесточен север Петербурга, зафиксировала видеокамера.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Протестный Петербург» 24 июня, видно, как над расположенной вдали подстанцией встаёт огненный шар (сначала может показаться, что это восход солнца) и сразу превращается в облако чёрного дыма.

Вечером 23 июня после разгерметизации на подстанции «Ручьи» в Мурино, которая принадлежит компании ОЭК, погас свет в домах и на улицах части северных районов, остановился общественный транспорт. Это оборудование получает энергию с Северной ТЭЦ и распределяет ее на четыре подстанции. Подстанция «Ручьи» горела на площади 50 квадратных метров. В половине первого ночи компания «Россети Ленэнерго» закончила переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Жара в Петербурге начиная с выходных вызывает технические неполадки. То вырубается электричество в домах, то останавливаются поезда в метро.

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