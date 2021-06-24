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Официальная причина масштабного блэкаута на севере Петербурга — разгерметизация трансформатора на подстанции «Ручьи»

Пожар на подстанции в Новом Девяткино ликвидирован. Власти Ленобласти назвали причину массового отключения света.

Администрация Ленобласти сообщает, что причиной аварии на сетях севера Петербурга и в ближайших пригородах стала разгерметизация трансформатора на подстанции «Ручьи».

Поздно вечером 23 июля в официальном аккаунте администрации Ленобласти появилось сообщение о том, что информация о пожаре на подстанции «Ручьи», смежной с ТЭЦ в Новое Девяткино, поступила в 22:36. Уже в 23.10 пожарные расчеты локализовали возгорание на площади 50 кв.м. Обошлось без жертв, сообщают областные чиновники.

Ранее на севере города произошло глобальное отключение электричества в домах и на улицах, выключились светофоры и встал транспорт. Пожарные выехали на сигнал о пожаре на ТЭЦ. ТГК-1 сообщила, что их оборудование на Северной ТЭЦ цело, проблемы у смежной организации — ОЭК.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Nafanka
Официальная причина масштабного блэкаута на севере Петербурга
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Это версия, как грится "для прессы", а "НЕофициальная версия", которая и есть реальная опять "изношенное социалистическое оборудование", из которого. как в старом анекдоте выжимают всё по максимуму по принципу "Ну, кЫсЫнка, ну ещё капельку"?! Губера Ленобласти тоже... "Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам" (с) Кто закупал оборудование? Гарантия? Постгарантийное обслуживание - кто? Регламент? Срок службы?
266111165
И в Выборгском районе тоже вырубилось всё и свет и холодная вода , минут на 40 , но слава Богу всё уже вернули . Так что не только Калининский район пострадал , у нас на Луначарского 39 тоже не было , надеюсь трём больницам не пришлось долго мучаться около моего дома.
Крюгер Брент
и света нет на Брянцева 7 и в соседних домах
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