Официальная причина масштабного блэкаута на севере Петербурга — разгерметизация трансформатора на подстанции «Ручьи»

Администрация Ленобласти сообщает, что причиной аварии на сетях севера Петербурга и в ближайших пригородах стала разгерметизация трансформатора на подстанции «Ручьи».
Поздно вечером 23 июля в официальном аккаунте администрации Ленобласти появилось сообщение о том, что информация о пожаре на подстанции «Ручьи», смежной с ТЭЦ в Новое Девяткино, поступила в 22:36. Уже в 23.10 пожарные расчеты локализовали возгорание на площади 50 кв.м. Обошлось без жертв, сообщают областные чиновники.
Ранее на севере города произошло глобальное отключение электричества в домах и на улицах, выключились светофоры и встал транспорт. Пожарные выехали на сигнал о пожаре на ТЭЦ. ТГК-1 сообщила, что их оборудование на Северной ТЭЦ цело, проблемы у смежной организации — ОЭК.