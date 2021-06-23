Три из четырех подстанций «Ленэнерго» на севере Петербурга запитаны по резервной схеме

В 23:29 по резервной схеме на севере Петербурга запитана ПС527 110кВ «Муринская-водопроводная». Водопроводная станция выходит на штатный режим. Через минуту, как сообщает комитет по энергетике, запитана ПС124 110кВ «Гражданская».

Ранее уже была запитана ПС29 110кВ «Сосновская». Таким образом, функционируют три из четырех подстанций 110 кВ «Россети Ленэнерго», которые были отключены вечером 23 июня.

Пожар начался на подстанции 220 кВ «Ручьи» компании АО «ОЭК» вечером 23 июня. На нее попадает энергия от Северной ТЭЦ, затем «Ручьи» перераспределяют ток по сетям «Ленэнерго». В ОЭК «Фонтанке» сообщили, что персонал Северной ТЭЦ переключает сети, чтобы в обход подстанции «Ручьи» по резервным линиям запитать потребителей.