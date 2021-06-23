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ЗСД от Екатерингофки до Богатырского сделают бесплатным на время «Алых парусов»

Проезд по одному из участков Западного скоростного диаметра сделают бесплатным на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Бесплатно можно будет проехать по участку от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект в период с 20 часов 25 июня до часа ночи 26 июня. Власти рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты на время праздника с учетом всех ограничений.

«В этом году вживую программу на Дворцовой и шоу на Неве смогут увидеть только выпускники. Это их праздник, ничто не должно им помешать. Приняты все меры безопасности, введены временные ограничения на проезд транспорта по мостам и набережным. Чтобы автомобилисты не испытывали затруднений и не было пробок в центре города, решено на время праздника сделать проезд по некоторым участкам ЗСД бесплатным», — сказал Беглов. Напомним, в Смольном подробно рассказали и показали, как попасть на праздник. О том, как будут проходить «Алые Паруса» в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

Напомним, что 25 июня будет ограничено движение:

  • с 12:00 — по Троицкому мосту, Петроградской и Петровской набережным;
  • с 16:00 — по Невскому проспекту, Сенатской площади, Дворцовому мосту, Дворцовой и Английской набережным, набережной Лебяжьей канавки, набережной Кутузова и Суворовской площади;
  • с 20:00 — по Биржевому мосту, Кронверкской и Университетской набережным, набережной Макарова, проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачева, переулку Талалихина и Мытнинской набережной;
  • с 22:00 — по Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большому Сампсониевскому мосту, Литейному мосту и Воскресенской набережной.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Эх прокачусь ... туда и обратно и обратно - туда - бесплатно))
265984735
Как всегда Смольный не смущаясь шикует за счёт горожан.
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