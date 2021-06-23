ЗСД от Екатерингофки до Богатырского сделают бесплатным на время «Алых парусов»

Проезд по одному из участков Западного скоростного диаметра сделают бесплатным на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Смольного.



Бесплатно можно будет проехать по участку от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект в период с 20 часов 25 июня до часа ночи 26 июня. Власти рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты на время праздника с учетом всех ограничений.

«В этом году вживую программу на Дворцовой и шоу на Неве смогут увидеть только выпускники. Это их праздник, ничто не должно им помешать. Приняты все меры безопасности, введены временные ограничения на проезд транспорта по мостам и набережным. Чтобы автомобилисты не испытывали затруднений и не было пробок в центре города, решено на время праздника сделать проезд по некоторым участкам ЗСД бесплатным», — сказал Беглов. Напомним, в Смольном подробно рассказали и показали, как попасть на праздник. О том, как будут проходить «Алые Паруса» в Петербурге, читайте на «Фонтанке».