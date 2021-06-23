FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
12
Печать

СПбГУ стирает связь с Соросом. С сайта вуза исчезла страница о сотрудничестве с Бард-колледжем

После признания Бард-колледжа нежелательной организацией СПбГУ почистил сайт

С сайта СПбГУ исчезла страница с упоминанием американского миллиардера Джорджа Сороса. Публикация стала недоступной 23 июня.

«Фонтанка» подробно рассказала о причинах признания Бард-колледжа нежелательной организацией на территории РФ. Сотрудничавший более 20 лет с СПбГУ американский вуз получает финансирование от Джорджа Сороса. Фонд Сороса также признан нежелательной организацией.

В статье «Фонтанки» цитировалась публикация о соглашении между Бард-колледжем и СПбГУ 2011 года. «Известный американский финансист Джордж Сорос готов выделить дополнительно 5 млн долларов в ту часть Фонда целевого капитала Бард-колледжа, которая предназначена для развития программы "Искусства и гуманитарные науки"» СПбГУ», — говорилось на сайте СПбГУ. Сейчас страница удалена.

ПоделитьсяПоделиться

Новый статус Бард-колледжа лишил давнего партнёра не только СПбГУ, но и создаваемый в Петербурге новый вуз. Университет свободных искусств, выходящий из состава СПбГУ, будет сотрудничать с другими зарубежными партнёрами.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Алексей Власов
Дура лекс. Остаётся броситься на меч.
266081655
Чего уж мелочиться - пора упразднять образование за ненадобностью... Отучился 3 класса - и айда, трубу обслуживать либо скрепы охранять....
rastaman
Позор вузу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний