«Фонтанка» подробно рассказала о причинах признания Бард-колледжа нежелательной организацией на территории РФ. Сотрудничавший более 20 лет с СПбГУ американский вуз получает финансирование от Джорджа Сороса. Фонд Сороса также признан нежелательной организацией.



В статье «Фонтанки» цитировалась публикация о соглашении между Бард-колледжем и СПбГУ 2011 года. «Известный американский финансист Джордж Сорос готов выделить дополнительно 5 млн долларов в ту часть Фонда целевого капитала Бард-колледжа, которая предназначена для развития программы "Искусства и гуманитарные науки"» СПбГУ», — говорилось на сайте СПбГУ. Сейчас страница удалена.