Там развернулась масштабная экспозиция, в которой показаны новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и передовые достижения в науке и инженерии.

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Для участия в салоне приглашены официальные делегации из более чем 60 государств. Зарегистрированы 283 участника МВМС-2021, из них 13 — иностранные компании.



В программе мероприятия, которое проходит до 27 июня: конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» NSN’2021», презентация продуктов петербургских судостроителей, переговоры руководителей официальных иностранных делегаций с руководителями предприятий и организаций РФ, осмотр военных кораблей VIP-гостями.