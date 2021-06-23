Там развернулась масштабная экспозиция, в которой показаны новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и передовые достижения в науке и инженерии.
Для участия в салоне приглашены официальные делегации из более чем 60 государств. Зарегистрированы 283 участника МВМС-2021, из них 13 — иностранные компании.
В программе мероприятия, которое проходит до 27 июня: конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» NSN’2021», презентация продуктов петербургских судостроителей, переговоры руководителей официальных иностранных делегаций с руководителями предприятий и организаций РФ, осмотр военных кораблей VIP-гостями.
В пассажирском порту «Морской фасад», как писала «Фонтанка», уже пришвартовались 17 военных кораблей и катеров, которые покажут лишь ограниченной публике. Из-за рекомендаций Роспотребнадзора проход в порт доступен только участникам салона, которые должны были предоставить ПРЦ-тесты на коронавирус или справки о вакцинации.