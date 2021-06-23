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В Петербурге стартовал Международный военно-морской салон. 17 военных кораблей пришли в город не для широкой публики

X Международный военно-морской салон начался в Петербурге

X Международный военно-морской салон стартовал в Петербурге 23 июня. Конгрессно-выставочная и деловая программы МВМС-2021 разместились на площадке МКВЦ «Экспофорум». Организатором выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Там развернулась масштабная экспозиция, в которой показаны новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и передовые достижения в науке и инженерии.

Для участия в салоне приглашены официальные делегации из более чем 60 государств. Зарегистрированы 283 участника МВМС-2021, из них 13 — иностранные компании.

В программе мероприятия, которое проходит до 27 июня: конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» NSN’2021», презентация продуктов петербургских судостроителей, переговоры руководителей официальных иностранных делегаций с руководителями предприятий и организаций РФ, осмотр военных кораблей VIP-гостями.

В пассажирском порту «Морской фасад», как писала «Фонтанка», уже пришвартовались 17 военных кораблей и катеров, которые покажут лишь ограниченной публике. Из-за рекомендаций Роспотребнадзора проход в порт доступен только участникам салона, которые должны были предоставить ПРЦ-тесты на коронавирус или справки о вакцинации.

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