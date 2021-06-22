В Санкт-Петербург прибыли все корабли — участники X Международного военно-морского салона, которые ошвартовались у причалов Пассажирского морского порта. Об этом «Фонтанке» 22 июня сообщили в пресс-службе Военно-морского флота.
Возле причалов накануне последними свои места заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», который впервые будет представлен, а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово». Но вот полюбоваться ими горожане не смогут.
«Из-за ограничений доступ в порт закрыт. Проплывать по Неве они также не будут», — добавили в пресс-службе ВМФ.
Изначально было заявлено 18 участников салона, но патрульный корабль «Василий Быков», как сообщили в пресс-службе, был исключен. Причину там не уточнили.
МВМС-2021 стартует завтра, 23 июня, и продлится пять дней. Организатором салона является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — ООО «Морской салон». Один из первых участников, малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», прибыл в город еще 18 июня. Также будут представлены новейший серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов», дизель-электрические подводные лодки и другие.