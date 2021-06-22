В Санкт-Петербург прибыли все корабли — участники X Международного военно-морского салона, которые ошвартовались у причалов Пассажирского морского порта. Об этом «Фонтанке» 22 июня сообщили в пресс-службе Военно-морского флота.



Возле причалов накануне последними свои места заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», который впервые будет представлен, а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово». Но вот полюбоваться ими горожане не смогут.