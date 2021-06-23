Каршеринг и такси разбились минувшей ночью в Приморском районе Петербурга менее чем в километре друг от друга.
Такси попало в аварию на Мебельной улице, неподалёку от пересечения с Яхтенной улицей. Как пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксист не виноват, его ударил «Мерседес». Водитель последнего показался очевидцам нетрезвым. «Наблюдали картину вживую, — рассказывает в комментариях подписчик группы Дима. — Как я понял, девушка с ребенком была на «Весте» (которая еще и на газу). Остановилась на красный, а «Мерс» ей в [заднюю часть] прилетел, там тормозной путь метров 50, и свист стоял неимоверный. Девушка в состоянии шока, ребенок тоже, но вроде всё обошлось».
На перекрёстке улиц Савушкина и Яхтенной пользователь каршерингового сервиса вылетел с дороги и снёс несколько секций ограждения, а также павильон остановки общественного транспорта, сообщает очевидец 23 июня в «ДТП и ЧП».
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
В выходные каршеринги, напомним, устроили «флешмоб», два дня подряд заезжая в строительные заборы.