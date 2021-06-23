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«Свист стоял неимоверный». На Мебельной разбили такси, а неподалёку каршеринг снёс ограду и остановку

В Приморском районе Петербурга в ДТП попали каршеринг и такси

Каршеринг и такси разбились минувшей ночью в Приморском районе Петербурга менее чем в километре друг от друга.

Такси попало в аварию на Мебельной улице, неподалёку от пересечения с Яхтенной улицей. Как пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксист не виноват, его ударил «Мерседес». Водитель последнего показался очевидцам нетрезвым. «Наблюдали картину вживую, — рассказывает в комментариях подписчик группы Дима. — Как я понял, девушка с ребенком была на «Весте» (которая еще и на газу). Остановилась на красный, а «Мерс» ей в [заднюю часть] прилетел, там тормозной путь метров 50, и свист стоял неимоверный. Девушка в состоянии шока, ребенок тоже, но вроде всё обошлось».

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На перекрёстке улиц Савушкина и Яхтенной пользователь каршерингового сервиса вылетел с дороги и снёс несколько секций ограждения, а также павильон остановки общественного транспорта, сообщает очевидец 23 июня в «ДТП и ЧП».

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«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В выходные каршеринги, напомним, устроили «флешмоб», два дня подряд заезжая в строительные заборы.

Среди автомобилистов распространено мнение, что пользователи арендных сервисов часто попадают в аварии. Официальные данные расходятся. По сведениям МВД России, с января по март по всей стране произошло около 150 ДТП с каршеринговыми автомобилями. По подсчётам петербургской ГИБДД, с января по апрель включительно в городе было зафиксировано 1 178 ДТП с участием каршеринговых машин, правда всего 556 из них по вине водителей — пользователей сервиса. В 23 ДТП пострадали люди.

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Комментарии (4)

LAG
Проблема каршеринга не столько в отсутствии у его потребителей чувства материальной ответственности, сколько в том, что у них нет постоянного ежедневного или хотя бы еженедельного навыка вождения, нет необходимых часов наката. Изза этого и аварии - люди просто реально не понимают что происходит вокруг и что делать в ситуации, чутьчуть отличающейся от стандартной. Поэтому при малейшем намеке у них начинается паника, начинают крутить руль и жать всё подряд.
265036132
"была на «Весте» (которая еще и на газу)".
И чё? (С).
Савва Морозов
такси вконтакте - контакт неизбежен!
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