Каршеринг и такси разбились минувшей ночью в Приморском районе Петербурга менее чем в километре друг от друга.



Такси попало в аварию на Мебельной улице, неподалёку от пересечения с Яхтенной улицей. Как пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксист не виноват, его ударил «Мерседес». Водитель последнего показался очевидцам нетрезвым. «Наблюдали картину вживую, — рассказывает в комментариях подписчик группы Дима. — Как я понял, девушка с ребенком была на «Весте» (которая еще и на газу). Остановилась на красный, а «Мерс» ей в [заднюю часть] прилетел, там тормозной путь метров 50, и свист стоял неимоверный. Девушка в состоянии шока, ребенок тоже, но вроде всё обошлось».

