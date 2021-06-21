«Пора валить из России». Блогер Руслан Усачев заявил об эмиграции

Ютьюб-блогер Руслан Усачев в своём новом выпуске от 21 июня сообщил о своём решении покинуть страну.

«Больно смотреть на то, что происходит в России», — заявил он.



«Забавно, у меня несколько лет на канале выходило шоу с названием «Пора валить», при этом я никогда серьёзно не задумывался над тем, что пора валить из страны, чтобы насовсем», — признался Усачев.

Он пояснил, что за время пандемии из-за отсутствия поездок он сильнее сфокусировался на том, что происходит внутри страны. Обзоры новостей помогли осознать «несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляция фактами, просто бесстыдное поведение».