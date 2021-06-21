«Пора валить из России». Блогер Руслан Усачев заявил об эмиграции

Ютьюб-блогер Руслан Усачев в своём новом выпуске от 21 июня сообщил о своём решении покинуть страну.
«Больно смотреть на то, что происходит в России», — заявил он.
«Забавно, у меня несколько лет на канале выходило шоу с названием «Пора валить», при этом я никогда серьёзно не задумывался над тем, что пора валить из страны, чтобы насовсем», — признался Усачев.
Он пояснил, что за время пандемии из-за отсутствия поездок он сильнее сфокусировался на том, что происходит внутри страны. Обзоры новостей помогли осознать «несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляция фактами, просто бесстыдное поведение».
«С июля 2021 года я уезжаю из России, и каждый месяц буду переезжать в новую страну. Я буду изучать её, я буду отдыхать и работать там», — сказал блогер. Государство, в котором будет первая попытка обосноваться, он так и не назвал.
Согласно последнему опросу «Левада-центра» (внесён Минюстом в список иноагентов РФ), каждый пятый россиянин хочет уехать из страны.
Всего на YouTube-канале Усачева более 405 млн просмотров. Там он делает обзоры новостей, выпускает шоу о путешествиях и иногда делает отдельные видео по другой тематике.