Доля желающих уехать из России достигла максимума с 2013 года

Каждый пятый россиянин хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. За четыре года доля желающих покинуть Россию выросла с 15% (2017) до 22% (2021). Это максимальный показатель за последние восемь лет. Об этом 9 июня сообщает «Левада-центр» (внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Уехать жить за рубеж готова почти половина (48%) респондентов 18–24 лет и треть (33%) среди 25–39-летних. Представителей старших поколений такие мысли посещают гораздо реже: к переезду в другую страну готовы 7% опрошенных 55 лет и старше.

«При этом если в возрастных группах 25–39 лет и 40–54 лет желание переехать продолжает медленно расти, то среди респондентов в возрасте 18–24 лет желание эмигрировать несколько снизилось: с 53% в сентябре 2019 года до 48% в мае 2021 года», — отмечают в аналитическом центре.

Уменьшилась доля тех, кто никогда не задумывался об эмиграции, — с 78% до 69%. Доля россиян, кто хотя бы иногда размышлял о переезде, достигла максимума с 2013 года — 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля принимающих какие-то шаги для переезда составляет примерно 10%.