FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +24
72.83р88.64р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
13
Печать

Доля желающих уехать из России достигла максимума с 2013 года

Каждый пятый россиянин хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. За четыре года доля желающих покинуть Россию выросла с 15% (2017) до 22% (2021). Это максимальный показатель за последние восемь лет. Об этом 9 июня сообщает «Левада-центр» (внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

ПоделитьсяПоделиться

Уехать жить за рубеж готова почти половина (48%) респондентов 18–24 лет и треть (33%) среди 25–39-летних. Представителей старших поколений такие мысли посещают гораздо реже: к переезду в другую страну готовы 7% опрошенных 55 лет и старше.

«При этом если в возрастных группах 25–39 лет и 40–54 лет желание переехать продолжает медленно расти, то среди респондентов в возрасте 18–24 лет желание эмигрировать несколько снизилось: с 53% в сентябре 2019 года до 48% в мае 2021 года», — отмечают в аналитическом центре.

Уменьшилась доля тех, кто никогда не задумывался об эмиграции, — с 78% до 69%. Доля россиян, кто хотя бы иногда размышлял о переезде, достигла максимума с 2013 года — 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда, достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля принимающих какие-то шаги для переезда составляет примерно 10%.

Опрос проведен 20–26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

PROM
и правильно делают
260567431
Вперед! Вас ждут Гондурас, Индия и Камбоджа. Этими же странами грезят желающие?
265961685
"по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ."
Опросник, убей себя ап стену: 1620 человек нерепрезентативно даже для одного субъекта РФ, не то что для 50 (из 85, кстати!).
Миллион шестьсот ещё как-то можно было бы натягивать на репрезентативность.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний