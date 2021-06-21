Минэкономики раскритиковало новый список неисправностей автомобиля, за который водителя могут оштрафовать на дороге

Как сообщает 21 июня «КоммерсантЪ» , проект постановления правительства с дополненным перечнем неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, подготовленный МВД России, получил отрицательное заключение оценки регулирующего воздействия в Минэкономики РФ. В ведомстве считают, что некоторые положения вводят «избыточные обязанности, запреты и ограничения» и приводят «к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц».

В Министерстве экономического развития России раскритиковали проект МВД РФ по расширению списка неисправностей автомобиля, за которые инспектор может оштрафовать водителя прямо на дороге. Некоторые требования ведомство назвало избыточными и необоснованными.

В Минэкономики уверены, что в список должны входить только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности дорожного движения. В частности, по мнению ведомства, из него нужно исключить неработающие АБС (если она предусмотрена в заводской комплектации) и фароочистители. Также к лишним отнесли неисправности, для выявления которых нужно дополнительное оборудование, например проверка эффективности торможения, для которой нужны специальные роликовые стенды, и света фар, для которой требуется площадка с уклоном не более 0,1% и специальный прибор.

В Минэкономики изданию пояснили, что в основу заключения легли мнения «экспертного сообщества». Теперь между ведомствами должны провести согласительное совещание. По информации «Ъ», в ГИБДД изучают заключение и готовы доработать проект.

Действующий перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, является приложением к постановлению правительства, утверждающему ПДД. В нем перечислены неисправности, за которые инспектор по статье 12.5 КоАП РФ может оштрафовать водителя на сумму от 500 рублей прямо на дороге. Действующая редакция перечня была признана устаревшей, и в 2020 году МВД представило новую версию, которая сейчас проходит экспертизу.