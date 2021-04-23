Инспекторы будут штрафовать за шипы летом, регистраторы посреди стекла и отсутствие козырька

ГИБДД хочет расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Как пишет 23 апреля «Коммерсантъ», дорожная полиция подготовила вторую версию проекта ПДД. В нём как приложение даётся новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня полагается наказание по статье 12.5 КоАП — от 500-рублёвого штрафа до лишения прав.

Уже весной следующего года инспекторы получат право штрафовать на 500 рублей водителей за использование шипованных покрышек летом (с июня по август) и летней резины зимой (с декабря по февраль). Этот запрет будет вводиться по решению региональных властей, они же могут изменить временной диапазон.