Инспекторы будут штрафовать за шипы летом, регистраторы посреди стекла и отсутствие козырька

ГИБДД хочет расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Как пишет 23 апреля «Коммерсантъ», дорожная полиция подготовила вторую версию проекта ПДД. В нём как приложение даётся новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня полагается наказание по статье 12.5 КоАП — от 500-рублёвого штрафа до лишения прав.
Уже весной следующего года инспекторы получат право штрафовать на 500 рублей водителей за использование шипованных покрышек летом (с июня по август) и летней резины зимой (с декабря по февраль). Этот запрет будет вводиться по решению региональных властей, они же могут изменить временной диапазон.
Такой же штраф предусмотрен на отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, обязательные для производимых в России и ввозимых машин. Запрещается и использование плёнок на стёклах фар (некоторые автовладельцы клеят их, чтобы защитить стёкла от камней). Нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, наличие «предметов», закрывающих обзор, например видеорегистраторов (если они установлены за зеркалом заднего вида, это не будет нарушением), установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера (например, популярные среди любителей бездорожья лебедки, часто устанавливаемые кустарно). Запрещено будет эксплуатировать машину при деформированном бампере, когда он может нанести травму пешеходу.