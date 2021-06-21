Лондон, гудбай! Группа ЛСР уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности

В сообщении говорится, что 20 июня совет директоров ЛСР рассмотрел стратегию работы на рынке капитала и решил, что листинг на LSE больше не входит в число приоритетов. Основная ликвидность сосредоточена на Московской бирже, где среднедневной оборот торгов акциями ЛСР составляет 1,8 млн долларов, тогда как оборот торгов GDR в Лондоне равен 0,3 млн долларов.

Девелоперская группа компаний ЛСР уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными. Также организация намерена выкупить ценные бумаги у текущих владельцев по цене 2,11 доллара за штуку, следует из сообщения компании от 21 июня.

Владельцам GDR предложено подавать заявки на продажу бумаг по цене 2,11 доллара за штуку, что соответствует цене премии в 3,4% к цене закрытия торгов 18 июня и 2,6% к средневзвешенной цене торгов за последний месяц. Выкупать расписки будет «дочка» ЛСР — АО «Стройкорпорация». Заявки принимаются до 20 июля, а последний день торгов на Лондонской бирже назначен на 30 июля.



В компании уточнили, что владельцы GDR, которые не воспользуются предложением, смогут конвертировать расписки в обыкновенные акции с листингом в Москве, продать их на внебиржевом рынке или продолжать владеть этими бумагами и получать на них дивиденды.



«Делистинг ГДР приведет к консолидации акций в свободном обращении и ликвидности на Московской бирже и может способствовать дальнейшему росту объема торгов акций и усилению позиций ЛСР на публичном рынке акционерного капитала», — рассчитывает девелопер.



В сообщении уточняется, что максимальное количество GDR, которое может быть предъявлено к выкупу в рамках предложения, соответствует 15,08% уставного капитала группы. Уставный капитал ЛСР состоит из 103 030 215 акций, при этом одна акция соответствует пяти распискам, отмечает «Интерфакс». Таким образом, по данным издания, ЛСР может выкупить до 77,7 млн расписок, потратив до 163,9 млн долларов.

