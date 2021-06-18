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Роскомнадзор заблокировал порядка 150 сайтов, на которых продавали сертификаты о вакцинации. Часть «привитых» стали фигурантами уголовных дел

Российские власти борются с черным рынком «вакцинаторов».

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых пользователям предлагали купить паспорта вакцинированных. В Москве возбуждено 23 уголовных дела из-за таких фальшивок.

О закрытии страниц 18 июня пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Их блокировали или удаляли по решению суда и требованию Генпрокуратуры. В 2020 году было удалено больше тысячи страниц, на которых публиковалась недостоверная информация о коронавирусе.

РИА Новости добавляет, что в настоящее время только в Москве возбуждено 24 уголовных дела, в которых идет речь о поддельных паспортах вакцинированных. Одно из них расследуется как мошенничество, остальные по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Три дела уже в суде. Столичные власти отметили, что случаев выдачи сертификата без самой прививки в официальных городских структурах не выявлено.

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Комментарии (5)

lehtveys
1-я волна пандемии, 2-я, 3-я...
1-я вакцинация...

***Вы находитесь здесь***
...
Василий Марущак
А как всё мило начиналось, для начала попробовали народишко подманить : гули-гули, цыпо-цыпо, налетай на автомобили, но нет же, провал)) Тогда добрые маски пришлось сдёрнуть, по старой традиции, и закипела работа в кабинетах, застрочили печатные машинки, потребовалось много белых ниток.
aaignat
А достоверная информация это от царя с письковым и прочих чинуш?
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