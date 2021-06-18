Роскомнадзор заблокировал порядка 150 сайтов, на которых продавали сертификаты о вакцинации. Часть «привитых» стали фигурантами уголовных дел

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых пользователям предлагали купить паспорта вакцинированных. В Москве возбуждено 23 уголовных дела из-за таких фальшивок.

О закрытии страниц 18 июня пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Их блокировали или удаляли по решению суда и требованию Генпрокуратуры. В 2020 году было удалено больше тысячи страниц, на которых публиковалась недостоверная информация о коронавирусе.

РИА Новости добавляет, что в настоящее время только в Москве возбуждено 24 уголовных дела, в которых идет речь о поддельных паспортах вакцинированных. Одно из них расследуется как мошенничество, остальные по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Три дела уже в суде. Столичные власти отметили, что случаев выдачи сертификата без самой прививки в официальных городских структурах не выявлено.