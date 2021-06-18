Мигрантов на сельхозработы собираются возить чартерными поездами

Авиаперевозки, разрешённые с марта, не пользовались спросом среди участников рынка из-за высокой стоимости, отмечает издание. Так, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказал, что средняя стоимость билета на одного рабочего находится на уровне 80 тысяч рублей без учета карантинных мер. По данным «Коммерсанта», чартерные поезда могут быть востребованы производителями овощей и плодов, однако в ягодной отрасли количество насаждений уже сократили из-за нехватки рабочих рук.

Из-за нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса Минсельхоз совместно с ОАО «РЖД» рассматривает вопрос об организации чартерных поездов для ввоза рабочих из соседних стран. Об этом 18 июня сообщает «Коммерсантъ».

Один из источников издания рассказал, что вопрос о ввозе рабочих обсуждался на совещании в министерстве на прошлой неделе. В Минсельхозе подтвердили, что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов. Также в министерстве отметили, что организация перевозок рабочих железнодорожным транспортом позволит сохранить темпы развития российского АПК. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тысячи рабочих из соседних стран.



По информации издания, на совещании представителем ОАО «РЖД» стоимость проезда в чартерном поезде оценивалась в 12 тысяч рублей на человека. Пока заявок на перевозку иностранных граждан железнодорожным транспортом в ОАО «РЖД» не поступало.



Въезд рабочих из-за рубежа был остановлен в марте 2020 года из-за ограничений в связи с COVID-19. В марте 2021 года завозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд рублей. «Коммерсантъ» отмечает, что такие критерии, по оценке экспертов, не подошли большинству участников. В мае лимиты по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.

