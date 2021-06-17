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Справку вперёд. В Башкирии ужесточают антикоронавирусные меры

С 21 июня в клубы и спортзалы Башкирии будут пускать только со справкой о прививке или COVID-тестом

На следующей неделе власти Башкирии ограничат посещение спортзалов, клубов и других объектов, сообщает «Интерфакс» 17 июня.

«С понедельника многие учреждения культуры, спорта, иные объекты будут доступны только для тех, кто предъявит справку о вакцинации или документ с результатами анализа на COVID-19», — заявил глава республики Радий Хабиров.

Ранее, уточняет издание, глава республики поручил подготовить предложения по ужесточению противоэпидемических мер в Башкирии.

«Рост числа заболевших и умерших от COVID-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге свидетельствует, что эпидемия еще далека от завершения. Мы по-прежнему должны соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, носить маски в общественном транспорте, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях, держать социальную дистанцию. Но все это — меры пассивной защиты. Самый эффективный способ победить пандемию — вакцинация», — заявил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 17 июня новые ограничения в связи с распространением коронавируса начали действовать и в Петербурге. В городе приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа фуд-кортов, за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропортов или заправок. Запрещена работа ресторанов с 2:00 до 6:00, но разрешено обслуживание навынос и доставка. В фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, торговать можно только напитками.

В Москве из-за ухудшения статистики по заболеваемости также приняли меры: в столице объявили длинные выходные и комендантский час для общепита. В столице, а также в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине началась обязательная вакцинация некоторых категорий граждан.

Также об ужесточении ограничительных мер сообщили правительства Республики Бурятии, Марий Эл, Вологодской и Мурманской областей, Хабаровского края и других регионов России.

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