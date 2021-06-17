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Ремонт тротуаров ограничит движение на Кронверкском и набережной Мойки, а теплосети — у проспекта Ветеранов

Ремонт и работы на теплосети перекроют и ограничат движение транспорта в Петербурге

Новые ограничения движения вступят в силу в нескольких районах Петербурга с 19 июня. Водителей потеснят для ремонта дорог и тротуаров, реконструкции теплосети и установки строительных лесов.

Как сообщает 17 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с работами по ремонту тротуаров, проводимыми АО «ПО "Возрождение" », с 19 июня меняется схема движения транспорта в двух районах:

  • до 30 июля ограничат движение по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и по Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
  • до 6 июля закроют проезд по четной стороне набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста и ограничат движение по четной стороне набережной реки Мойки от Синего моста до Фонарного моста.
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До 10 октября ограничивается движение транспорта по Академическому переулку от 8–9-й линий до 6–7-й линий В. О. ООО «Северная Венеция» разместит там временное ограждение и строительные леса.

Фото: ГАТИ Петербурга
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ГУП «ТЭК СПб» продолжает реконструкцию теплосети на юго-западе Петербурга. В связи с этим перекроют движение транспорта:

  • с 19 июня по 1 июля — по улице Лётчика Пилютова у проспекта Ветеранов;
  • со 2 июля до 6:00 5 июля — по улице Пограничника Гарькавого у проспекта Ветеранов;
  • с 26 по 27 июля — по 2-й Комсомольской улице у проспекта Ветеранов.

Объезжать ограничения можно по маршруту: проспект Ветеранов, улица Пограничника Гарькавого, проспект Народного Ополчения, улица Тамбасова, улица Летчика Пилютова.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 21 по 30 июня из-за ремонта дорожного покрытия перекроют движение транспорта по площади Аврова в Петергофе. Работами занимается местная администрация муниципального образования города Петергофа.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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