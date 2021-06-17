Новые ограничения движения вступят в силу в нескольких районах Петербурга с 19 июня. Водителей потеснят для ремонта дорог и тротуаров, реконструкции теплосети и установки строительных лесов.
Как сообщает 17 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с работами по ремонту тротуаров, проводимыми АО «ПО "Возрождение" », с 19 июня меняется схема движения транспорта в двух районах:
- до 30 июля ограничат движение по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и по Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
- до 6 июля закроют проезд по четной стороне набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста и ограничат движение по четной стороне набережной реки Мойки от Синего моста до Фонарного моста.
До 10 октября ограничивается движение транспорта по Академическому переулку от 8–9-й линий до 6–7-й линий В. О. ООО «Северная Венеция» разместит там временное ограждение и строительные леса.
ГУП «ТЭК СПб» продолжает реконструкцию теплосети на юго-западе Петербурга. В связи с этим перекроют движение транспорта:
- с 19 июня по 1 июля — по улице Лётчика Пилютова у проспекта Ветеранов;
- со 2 июля до 6:00 5 июля — по улице Пограничника Гарькавого у проспекта Ветеранов;
- с 26 по 27 июля — по 2-й Комсомольской улице у проспекта Ветеранов.
Объезжать ограничения можно по маршруту: проспект Ветеранов, улица Пограничника Гарькавого, проспект Народного Ополчения, улица Тамбасова, улица Летчика Пилютова.
С 21 по 30 июня из-за ремонта дорожного покрытия перекроют движение транспорта по площади Аврова в Петергофе. Работами занимается местная администрация муниципального образования города Петергофа.