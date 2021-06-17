Новые ограничения движения вступят в силу в нескольких районах Петербурга с 19 июня. Водителей потеснят для ремонта дорог и тротуаров, реконструкции теплосети и установки строительных лесов.



Как сообщает 17 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи с работами по ремонту тротуаров, проводимыми АО «ПО "Возрождение" », с 19 июня меняется схема движения транспорта в двух районах: