«Депутату Лысакову нужен Иран». Канделаки ответила парламентарию, обвинившему «Матч ТВ» в пропаганде гомосексуализма

«Вот есть депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков. Человек удивительной биографии. Искренне рекомендую вам ознакомиться. Когда было выгодно — седлал протест автомобилистов. Когда выгода сменилась — начал репрессировать тот же протест, который разжигал. <...> Увидел депутат Лысаков трансляцию матча французского чемпионата по футболу «Монако» — «Ренн» на «Матч ТВ». Разглядел радугу на номерах футболистов и решил обвинить нас (!) в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних», — написала Канделаки.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём Telegram-канале 17 июня жёстко прокомментировала жалобу депутата Госдумы от «Единой России» Вячеслава Лысакова, в которой он обвинил федеральный спортивный телеканал в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

В обращении, которое было отправлено генеральному прокурору России Игорю Краснову, депутат призывал ведомство проверить факт появления ЛГБТ-символики на экране во время трансляции «Матч ТВ» одной из игр чемпионата Франции по футболу, отметив, что соревнования могли смотреть и несовершеннолетние. Однако затем Лысаков в интервью «Ридусу» заявил, что это обращение — не его инициатива.



«Это не моя инициатива была по большому счету. Мои коллеги по Telegram-сообществу — движение «Сорок сороков» и ИА «Телестрим» — обратили внимание на этот факт. Я ответил им, что желающие могут обратиться в прокуратуру, и если кто-то пришлет мне ссылки, то я могу сделать депутатский запрос по этой теме», — уточнил депутат. Также он отметил, что будет ждать результатов проверки, и, если «пропаганда нетрадиционных отношений» будет выявлена, рассчитывает, что канал «Матч ТВ» привлекут к ответственности.



Канделаки, в свою очередь, назвала поступок депутата «хайпом и цитируемостью за чужой счет».



«Ничего, что мы никак не влияем на сигнал из Франции, на их внутреннюю политику и безбожно эксплуатируемый ими тренд на толерантность. А еще мы не Иран, чтобы 100 раз прерывать трансляцию из-за демонстрации женских коленей. Но депутату Лысакову нужен, конечно, Иран. А на самом деле — хайп и цитируемость за чужой счет», — прокомментировала продюсер «Матч ТВ» ситуацию с Лысаковым.

