Загруженность дорог Петербурга 17 июня в норме, но проблемные участки есть.
Проезд по Ириновскому проспекту от проспекта Наставников до улицы Коммуны составляет более часа, сетуют читатели «Фонтанки».
Пробку на Ириновском могут провоцировать дорожные работы на Рябовском шоссе. По данным ГАТИ, работы на Рябовском от Коммуны до Ковалёвской улицы, включая перекрестки, запланированы на период с 11 июня до 18 июля.
В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 12:20, составляет обычные для данного времени суток 4 балла. Утренний максимум составил те же 4 балла. Ириновского в списке самых загруженных магистралей и топ-5 пробок не было. Самые крупные пробки были на КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, на КАД от Софийской улицы до Пулковского шоссе, на Мурманском шоссе и Народной улице, на Планерной улице, на Токсовском шоссе.