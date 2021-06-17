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Ириновский не двигается. Ремонт остановил движение транспорта

В Петербурге образовалась пробка на Ириновском

Фото: Семен Дымов
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Загруженность дорог Петербурга 17 июня в норме, но проблемные участки есть.

Проезд по Ириновскому проспекту от проспекта Наставников до улицы Коммуны составляет более часа, сетуют читатели «Фонтанки».

Фото: Семен Дымов
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Пробку на Ириновском могут провоцировать дорожные работы на Рябовском шоссе. По данным ГАТИ, работы на Рябовском от Коммуны до Ковалёвской улицы, включая перекрестки, запланированы на период с 11 июня до 18 июля.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты
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В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 12:20, составляет обычные для данного времени суток 4 балла. Утренний максимум составил те же 4 балла. Ириновского в списке самых загруженных магистралей и топ-5 пробок не было. Самые крупные пробки были на КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, на КАД от Софийской улицы до Пулковского шоссе, на Мурманском шоссе и Народной улице, на Планерной улице, на Токсовском шоссе.

Фото: Семен Дымов
Фото: Семен Дымов
Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

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Комментарии (1)

german_5e4d02dc5a4f9
Но ведь заранее предупреждали - зачем туда соваться, создавать пробки и самим в них же стоять?

Неужели не перенести дела, не спланировать с учетом перекрытия дорог? Нет, как бараны, едут и едут.
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