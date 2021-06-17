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Петербургского депутата Резника после обыска везут на допрос в СК

Петербургского парламентария Максима Резника после обыска в загородном доме везут на допрос в Следственный комитет. Об этом «Фонтанке» 17 июня сообщили его помощники.

Обыски проходили по делу о наркотиках. По данным нашего издания, из квартиры депутата, где его супруга находится на карантине из-за коронавируса, изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. Также обыски проходят в квартире матери депутата.

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о банках из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденных в квартире родственника Максима Резника Ивана Дорофеева. Во время обыска в квартире находился Резник, который заехал к родственнику поговорить о семейных вопросах. Депутата дважды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках от жевательной резинки — конфеты Резник, по его словам, принёс в квартиру по просьбе Дорофеева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Свободный Человек
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