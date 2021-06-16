FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +27
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Пожарные тушат деревянные ящики в бывшем цеху Кировского завода. Огонь охватил 200 квадратных метров

Сотрудники МЧС тушат пожар в Кировском районе Петербурга вечером 16 июня. В производственном здании на проспекте Стачек, 45/2 горят деревянные ящики.

«В четырехэтажном здании размером 20х60 метров, в комплексе складских производственных сооружений, на четвёртом этаже происходит горение деревянных упаковок на площади 200 кв. метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Здание занимают порядка 40 арендаторов, в том числе продавцы и производители мебели. Сведения о пострадавших не поступали.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
Судя по чернющему дыму - горело далеко не только дерево... но за отдельно выделенные коврижки - что-то стало деревом, и тогда загрязнения окружающей среды не произошло...
266094190
Толи еще будет, идет жара +35, вот тогда пожары и начнутся, включая транспорт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний