Пожарные тушат деревянные ящики в бывшем цеху Кировского завода. Огонь охватил 200 квадратных метров

Сотрудники МЧС тушат пожар в Кировском районе Петербурга вечером 16 июня. В производственном здании на проспекте Стачек, 45/2 горят деревянные ящики.
«В четырехэтажном здании размером 20х60 метров, в комплексе складских производственных сооружений, на четвёртом этаже происходит горение деревянных упаковок на площади 200 кв. метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Здание занимают порядка 40 арендаторов, в том числе продавцы и производители мебели. Сведения о пострадавших не поступали.