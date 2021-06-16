Пожар в промзоне Колпинского района Петербурга локализован. Об этом вечером 16 июня сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По официальным данным, тушением занимались 62 человека личного состава и 15 единиц техники. Как стало известно «Фонтанке», на месте был замечен специальный пожарный поезд.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Сообщение о возгорании по адресу: дорога на Металлострой, 5 поступило в 18:55. Горел ангар размером 30х50 метров. Густой чёрный дым был виден практически из всех районов Петербурга. Забеспокоились и в Ленобласти.