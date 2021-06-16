Из-за повреждения газопровода в Красном Селе от газа отключили 25 многоквартирных домов

В Красносельском районе Петербурга из-за повреждения газопровода при проведении земляных работ на стройплощадке спортивного комплекса от газа отключили 25 многоквартирных домов. Об этом 16 июня сообщили «Фонтанке» в «Петербурггазе».



«В результате повреждения газопровода среднего давления на улице Ленина, 85, в Красном Селе было закрыто 10 единиц запорной арматуры. На данный момент ведутся работы по восстановлению газопровода», — уточнили в организации.



Там добавили, что число отключенных частных домов увеличилось на два, и теперь их стало 37. «Петербурггаз» обратился к местным жителям с просьбой обеспечить доступ сотрудников компании к газовому оборудованию.

