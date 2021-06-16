Из-за повреждения газопровода в Красном Селе от газа отключили 25 многоквартирных домов

В Красносельском районе Петербурга из-за повреждения газопровода при проведении земляных работ на стройплощадке спортивного комплекса от газа отключили 25 многоквартирных домов. Об этом 16 июня сообщили «Фонтанке» в «Петербурггазе».
«В результате повреждения газопровода среднего давления на улице Ленина, 85, в Красном Селе было закрыто 10 единиц запорной арматуры. На данный момент ведутся работы по восстановлению газопровода», — уточнили в организации.
Там добавили, что число отключенных частных домов увеличилось на два, и теперь их стало 37. «Петербурггаз» обратился к местным жителям с просьбой обеспечить доступ сотрудников компании к газовому оборудованию.
Из-за происшествия было также изменено движение транспорта. Автобусы № 146, 443, 454 направлены в объезд по улице Юных Пионеров.
Ранее, как рассказывала «Фонтанка», в администрации района сообщили, что происшествие случилось при проведении земляных работ на стройке крытого спортивного комплекса. Его возводит ООО «Стрелец», гендиректором которого является депутат МО «Красное Село» Александр Ентель. Работы при этом выполняло ООО «Пальмира». По данным Госстройнадзора, землю копали на смежном участке.