Газопровод в Красном Селе повредили строители спорткомплекса

В Красносельском районе Петербурга, где повредили газопровод при проведении земельных работ, ведется строительство спорткомплекса на тысячу мест. Об этом «Фонтанке» 16 июня сообщили в пресс-службе районной администрации.



«При проведении земельных работ была повреждена газовая труба диаметром 150 мм. Работы велись на стройке крытого спортивного комплекса», — сказали там.



В администрации уточнили, что земельные работы проводило ООО «Пальмира», которое, по предварительным данным, выступает как подрядная организация при возведении объекта.

