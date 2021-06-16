Газопровод в Красном Селе повредили строители спорткомплекса

В Красносельском районе Петербурга, где повредили газопровод при проведении земельных работ, ведется строительство спорткомплекса на тысячу мест. Об этом «Фонтанке» 16 июня сообщили в пресс-службе районной администрации.
«При проведении земельных работ была повреждена газовая труба диаметром 150 мм. Работы велись на стройке крытого спортивного комплекса», — сказали там.
В администрации уточнили, что земельные работы проводило ООО «Пальмира», которое, по предварительным данным, выступает как подрядная организация при возведении объекта.
При этом в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга «Фонтанке» рассказали, что работы шли за пределами участка, «на котором осуществляется строительство крытого спортивного комплекса с трибунами для зрителей до 1000 мест». «Разрешение на возведение этого объекта было выдано ООО «Стрелец» 13 мая 2019 года до 13 мая 2023 года», — добавили там.
В настоящий момент на месте продолжают работать специалисты «Петербурггаза». Восстановление участка планируется до 24:00, уточнили в районной администрации. Генеральным директором ООО «Стрелец» является Александр Ентель, депутат МО «Красное Село». О своей идее реализовать на месте пустыря в Красном Селе трехэтажное здание с ледовым катком, залами для разных видов спорта и боулингом в 2016 году он рассказывал местной интернет-газете «Новый Красносел». Что произошло на стройплощадке и остановит ли происшествие возведение объекта, выяснить у мундепа не удалось: на основном месте работы в Красносельском рынке его не оказалось. «Фонтанке» там сообщили, что мужчина уже несколько дней не появляется из-за состояния здоровья.
Ранее наше издание рассказывало, что из-за повреждения газопровода у дома 85 по проспекту Ленина в Красном Cеле от газа были отключены 35 частных домов и девять потребителей. Из-за происшествия было также изменено автобусное движение.