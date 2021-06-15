«Дождались третьей волны, придурки»: Знаменитости набросились на антипрививочников и вакцинофобов

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Во всем мире вакцинация — это история победы над страшными болезнями и эпидемиями. В России — над «придурками» и «средневековьем», не стесняясь в выражениях пишут российские знаменитости. За длинные выходные в соцсетях появились самые разнообразные послания лидеров общественного мнения к многотысячной аудитории. И не похоже, что дело только в поступившем «сверху» соцзаказе, авторы их довольно искренни. «Фонтанка» собрала интересные посты.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прямо выступил за принудительную вакцинацию и поражение в правах тех, кто выступает против уколов и задерживает конец пандемии.



«Мы первыми в мире сделали вакцину от короны. Вакцина оказалась лучшей в мире. А мы — нет. Мы просрали возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты (и «мы» я пишу исключительности из вежливости, стоило бы «вы, не привившиеся»).

Вы — короноотрицатели и вакцинофобы — придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида — ну его же все равно нет, так что ничего страшного?

По стране привилось 9%. Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры — лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт. Ну что, дождались третьей волны? Красавы.

А я — будь я Темным Властелином — прививал бы принудительно. Мои чёрные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери и ставили прививки. Злобно хохоча при этом.



Ну или — год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться. Дуракам нельзя давать право выбора. Дурак всегда выберет неправильно».

Писатель Александр Цыпкин выступил в похожей манере, сравнив тех, кто отказывается от укола, с «темными крестьянами» эпохи Екатерины II.

«Мы полностью заслуживаем того, как живем. На 100%. Как можно было первыми в мире сделать вакцину и так … (плохо провести. — Прим. ред.) вакцинацию, что ковид резко пополз, опять куча смертей и все начинают закрывать?! Ну ладно темные крестьяне при Екатерине не прививались от оспы, несмотря на то, что императрица даже сына привила. Но в 21-м веке, ну прочитайте вы про прививку, ну очевидно, что в ней не может быть ничего неизведанного-чипирующего чисто технологически (уж точно ковид опаснее в разы со смертностью и побочкой), это же не химия непонятная.

Опыт моей семьи врачей. Все привитые либо не заболели (при постоянном контакте с вирусом) либо перенесли очень легко. Для тех, кто в танке. С прививкой можно заболеть, но не умрешь хотя бы. Кому-то мало плюсов? Тут не в бирюльки играют. Тут война, и выбирают между не очень светлыми вариантами.



В Израиле, где пунктик у всех на здоровье, привились все. В ИЗРАИЛЕ. Они идиоты?

За любые комменты о моей ангажированности буду блокировать, как конченых дебилов. У меня папа в институте гриппа, его жена в красной зоне пашет, и сам я отлежал с ковидом. Насмотрелся. Можете не соглашаться с моим мнением по прививкам, но не надо искать корысть».

Тележурналист Алексей Лушников высказался за специальный налог для непривитых. И ожидаемо получил поток негатива.

«Иногда от вполне респектабельных, уважаемых, богатых и успешных (иногда от антиподов вышеупомянутой группы) слышу: «Я против прививки и вакцинироваться не буду». И тем и другим со всей пролетарской откровенностью я высказываю своё отношение. Текст моего тезиса нецензурен, но суть проста: «категорически важно вакцинироваться».

Стараюсь убедить людей, что быть здоровым это лучше, чем спешить занять своё место на кладбище. Помогает не всегда. Многие выбирают кладбище.

Далее скажу совсем непопулярные вещи.

1. Убеждён, что людям за вакцинирование себя любимых надо платить. Немного. 1 000 — 2 000 руб. Для большой части населения это будет аргументом.



2. Надо установить дедлайн. Например, 1 августа. После него все не вакцинированные от ковида и не переболевшие будут обязаны автоматически платить эпидемиологический налог. За исключением не допущенных к вакцинации по медицинским показаниям. Деньги с этого налога должны идти на обеспечение премий врачей и медицинского персонала, работающего с больными ковидом. У меня всё».

Позднее Лушников добавил, что прочитал реакцию на своей пост, и отметил, что оппонентам, вероятно, есть за что гореть в аду.

«Многие комменты ожидаемы. Боже, как очевидны эти милые, душевно-хамоватые антипрививочники. Сколько в них шарма, убежденности в собственной сакральной исключительности. Сколько в них надутого ощущения собственных особых знаний. Но под этим романтизмом — пепел крематориев и слёзы родственников. Они жертвы самих себя, их жертвы — все мы. Неведомой мне волей эти люди оказались на стороне зла. Это тот случай, когда есть за что гореть в аду. Об этом надо помнить. Об этом надо говорить. Жестко говорить. Желательно — им в глаза».



Художник-карикатурист Андрей Бильжо и вовсе заявил, что «этот народ победить невозможно».

«Потому что невозможно победить народ, лишённый здравого смысла. Потому что невозможно победить народ лишённый инстинкта самосохранения. Потому что невозможно победить народ исповедующий … (пофигизим. — Прим. ред.). Потому что невозможно победить народ, считающий себя лучше и умнее других. Потому что невозможно победить народ, тратящий время, силы и деньги на то, чтобы … (обмануть) самого себя.

И я не про национальность, я про всех родившихся в СССР и давших потомство.

Я наконец понял это, выйдя из магазина «Перекрёсток». Я зашёл туда и увидел толпы людей без масок, от детей до стариков. Я спросил администратора, представившись: мол, а что, масочный режим закончился? Вы в курсе того, что происходит? Вы же объявляете, что не обслуживаете тех граждан. которые без масок? И она мне ответила на все мои вопросы.

Мол, конечно, я в курсе, мол, масочный режим сейчас особенно важен. Мол, кассир не обслуживает граждан без масок. И это была чистая правда.



Стоящих передо мной граждан и гражданок без масок кассирша отказывалась обслуживать. Просто рядом с ней, О ЧУДО (!), лежал пакет с масками. Граждане и гражданки брали маски, надевали их, и кассир пробивала чек (и маска среди покупок) гражданину и гражданке уже в маске. Которая существовала на лице покупателя и покупательницы (о феминитивы...) буквально секунды, ибо выбрасывалась тут же.

Жду следующего хода. Когда одна и та же маска будет передаваться от одного покупателя и покупательницы к другому и другой. Аплодирую стоя!»

Кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший также заявил, что не хочет локдауна и нужно что-то делать.

«Если не поставить вакцинацию на поток, то ближайшие годы станут чредой локдаунов, смертей, нищеты, хаоса. Что-то надо менять. Не уверен про взыскание налога, я бы скорее для вакцинированных снижал бы немного ставку налогообложения или давал бы льготы или скидку по ЖКХ, но это уже вопрос второй.

Хочу перед сном дать совет Родине и начальству. Ребята, у вас очень плохо (почему?) сработала рекламная кампания за вакцинацию. Зовите профильных специалистов, которые запустят кампанию во всех видах медиа, загрузят наружку, наладят непрямые коммуникации. И сделайте это на федеральном уровне. Большинство регионов не потянет. Послушайте еврея среднего возраста, который хочет работать, а не хочет локдауна.

Я должен слышать и реагировать на призывы из каждого утюга, испытывать побуждение защитить себя и близких, знать о широком поощрении за вакцинацию».

Телеведущий Александр Малич напомнил, что альтернатива прививке одна — встреча с настоящим коронавирусом. И тут как повезет.

«Уже очевидно, что или переболеть или привиться. Очевидно, те, кто не прививается, выбрали опцию болеть. Наверное, они уже заранее зарезервировали себе место в стационаре, и у них есть медик, который придёт на помощь при первых симптомах и не перегрузит и без того обалдевшую систему здравоохранения.

Если это не так, то на что расчёт? На то, что остальные выработают иммунитет и вирус уйдёт? Или что он просто пройдёт мимо? Или что именно вас вирус не тронет, потому что вы обливаетесь холодной водой по утрам? Разве так сложно привиться? Во всем мире люди в очереди стоят, у нас — опять особый путь. Назло маме отморожу уши. Чтобы что? Наверное, чтобы устроить новый карантин, а потом опять ругать всё вокруг.

Я прививку сделал. И следующую сделаю, как только упадёт титр антител. И вас тоже прошу привиться, потому что маска, измерение температуры и ПЦР по работе раз в неделю реально достали. Но страшнее всего каждую неделю читать, что кто-то из знакомых погиб от ковида. Будьте здоровы. Пожалуйста. Сделайте прививку».

Писатель Виктор Шендерович зашёл более тонко. И рассказал о проблеме через анекдот.

«Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями.

Антипрививочник спрашивает у инженера:

— Безопасно ли проходить по этому мосту?

Инженер отвечает:

— Проходить по этому мосту безопасно на 99,97%.

— Хм. Тогда я лучше вплавь».

А основатель «Машины времени» музыкант Андрей Макаревич написал совсем просто:

«Люди, не будьте идиотами. Привейтесь уже! Иначе это никогда не кончится».

Тем временем в России взрывными темпами растет заболеваемость и госпитализация пациентов с коронавирусом. В Петербурге уже увозят в больницы по 800 человек в сутки, больше, чем на пике в прошлом июне. Власти говорят о третьей волне, перепрофилируют больницы и вводят ограничения.

В больницы Северной столицы выстраиваются очереди из скорых, а врачи бегают, как ужаленные, по «красным зонам»: к ним везут и стариков и молодых, и часто привозят уже в тяжелом состоянии. Что они говорят — читайте в нашем материале.

В то же время в Израиле на фоне успехов вакцинации отменили масочный режим даже в помещениях. Страна возвращается к обычной жизни.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

