Масочный режим пал в Израиле. Большинство уже вакцинировали

Минздрав Израиля анонсировал отмену обязательного ношения масок в помещениях из-за успешной вакцинации.



«Глава министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую требование носить маску со вторника, 15 июня», — сообщается в заявлении ведомства.



При этом маски остаются обязательными для находящихся на карантине и для врачей. Ранее Леви пообещал отменить масочный режим при падении темпов заражения COVID-19.



По данным на июнь, в Израиле хотя бы одной дозой вакцинированы более 80% жителей. С начала пандемии в стране выявили 840 тысяч заболевших коронавирусом.

