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Масочный режим пал в Израиле. Большинство уже вакцинировали

В Израиле отменили масочный режим в помещениях

Минздрав Израиля анонсировал отмену обязательного ношения масок в помещениях из-за успешной вакцинации.

«Глава министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую требование носить маску со вторника, 15 июня», — сообщается в заявлении ведомства.

При этом маски остаются обязательными для находящихся на карантине и для врачей. Ранее Леви пообещал отменить масочный режим при падении темпов заражения COVID-19.

По данным на июнь, в Израиле хотя бы одной дозой вакцинированы более 80% жителей. С начала пандемии в стране выявили 840 тысяч заболевших коронавирусом.

В российских регионах в связи с ростом заболеваемости усиливают ограничения. Подробности читайте в «Ранее по теме».

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Комментарии (41)

Guest1234
А где объяснения этой новости от антимасочников? Неужели мировой заговор в Израиле провалился? Почему там больше не надо дрессировать людей? Точно исключен простой и логичный вариант, что заговора не было, и все объясняется простыми медицинскими соображениями?
Napalm
Вчера табличка в одном авторитетном журнале была. Сейчас в России 30% выявляемости индийского штамма, если брать Англию, то через 3-4 недели он полностью вытеснит другие штаммы, количество заболевших резко возрастёт, в той же Англии на пиках было 80 тыс, При этом прививки защищают от него на 80%, у переболевших другими штаммами ещё меньше защиты. Вообщем скоро будет весело, люди не играйте с огнём привейтесь!
vic_5e4cd1938d1a8
Естественный отбор продолжается. В своё время, при первых прививках от оспы, тупоголовые отказывались прививаться и другим мешали, кричали, что у от привики у людей рога начнут расти (прививочный материал получали на основе биоматериала крупного рогатого скота). Ну и померли те тупоголовые от оспы или переболели тяжело. И было, поначалу, тогда, большинство таких тупоголовых.
Сейчас, видимо, потомки тех тупоголовых снова размножились и продолжают тупить. Но это, временно ...
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