Петербургские книжные и бары организовали фестиваль-квест в честь «Улисса»

Петербургские книжные объединились в честь героев «Улисса» и устроили «День Блума». 16 июня горожане могут в любое время зайти на площадки, которые участвуют в литературном фестивале, ответить на вопросы, связанные с творчеством писателя Джеймса Джойса, и получить штампик на специальной карте.



Как поделились организаторы, «маршрут Блума», названный так по фамилии главного героя романа «Улисс», проходит по книжно-барному кварталу Петербурга.



«Блумсдэй» поклонники Джойса отмечают каждый год по всему миру. Дата — 16 июня — выбрана не случайно: именно в этот день в 1904 году происходит действие его модернистского романа «Улисс». Устраивать праздник, организовывать викторины и читать отрывки из книги вслух фанаты ирландского писателя начали ещё при его жизни, в 1920-х годах. В Дублине, где происходит действие произведения, поклонники точно повторяют маршрут по городу, которым ходил Леопольд Блум.

