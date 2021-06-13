Байден не ищет конфликта с Россией, но на повестке — нарушение международного права

Президент США Джо Байден рассказал о повестке встречи с российским лидером. Он, как и Путин, признал, что отношения между странами находятся на низшем уровне.

Ряд заявлений Байден сделал вечером 13 июня. Он утверждает, что Россия не ищет конфликта с США и согласен, что отношения между странами находятся на низшей точке. «Надеюсь, что мы можем прийти к договорённостям с Россией», — был краток американский лидер. Он также добавил, что один из вопросов на повестке — обсуждение несоответствующего международному праву поведение России. «США открыты для идеи привлечения к ответственности своих киберпреступников, действующих против РФ», — намекнул на обмен мнениями в этой сфере 46-й президент США.