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Байден не ищет конфликта с Россией, но на повестке — нарушение международного права

Президент США Джо Байден рассказал о повестке встречи с российским лидером. Он, как и Путин, признал, что отношения между странами находятся на низшем уровне.

Ряд заявлений Байден сделал вечером 13 июня. Он утверждает, что Россия не ищет конфликта с США и согласен, что отношения между странами находятся на низшей точке. «Надеюсь, что мы можем прийти к договорённостям с Россией», — был краток американский лидер. Он также добавил, что один из вопросов на повестке — обсуждение несоответствующего международному праву поведение России. «США открыты для идеи привлечения к ответственности своих киберпреступников, действующих против РФ», — намекнул на обмен мнениями в этой сфере 46-й президент США.

Оговорил он и тот факт, что пресс-конференции после встречи будут раздельными. По его мнению, это «правильно».

Ранее несколько заявлений сделал и Владимир Путин. Россия и США могут обсудить экологию, стратегическую стабильность и региональные конфликты. Он также считает, что диалог необходимо восстановить, но призвал не обольщаться — положительная риторика накануне встречи двух лидеров, отметил президент, это нормальная практика.

Встреча состоится в Женеве 16 июня.

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Комментарии (11)

Serg_I
Ждём семнадцатого июня?
Савва Морозов
А прессуху сдулси вместе проводить - страшно, что высмеивать его будет Пу.
Riptide
Remy Martin и ему подобные, не обращайте внимания на этот "прогон", всё равно не поймёте о чём речь, НИКОГДА.
НЕ ДЛЯ ВАС ЭТО.
Одним из важнейших достижений Организации Объединенных Наций является разработка свода норм международного права — конвенций, договоров, стандартов.
На хранении у Генерального секретаря ООН находится более 560 многосторонних договоров, многие другие договоры находятся на хранении у государств-членов или других сторон. Эти инструменты охватывают широкий спектр вопросов, таких как права человека, разоружение и защита окружающей среды.
Специальные трибуналы и трибуналы, работающие при содействии ООН, продолжают содействовать борьбе с безнаказанностью, а также привлечению к ответственности лиц, виновных в наиболее серьезных преступлениях.
Иногда называемые «смешанными судами», международные суды и трибуналы являются временными механизмами, которые будут распущены, после того как будут рассмотрены все их дела.
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