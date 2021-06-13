Патриарх Кирилл рассказал военнослужащим о вечной жизни, а Шойгу вручил орден

В первую годовщину со дня открытия главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот» Патриарх говорил о вечной жизни, а министр Шойгу о посещаемости храма.

По словам Сергея Шойгу, которые он произнес в храме 13 июня, за первый год с момента открытия его посетили полтора миллиона человек. «Сегодня исполняется год, как по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм действительно может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 миллионов прихожан побывали в этом храме», — отметил министр.