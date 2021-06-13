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Патриарх Кирилл рассказал военнослужащим о вечной жизни, а Шойгу вручил орден

В первую годовщину со дня открытия главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот» Патриарх говорил о вечной жизни, а министр Шойгу о посещаемости храма.

По словам Сергея Шойгу, которые он произнес в храме 13 июня, за первый год с момента открытия его посетили полтора миллиона человек. «Сегодня исполняется год, как по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм действительно может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 миллионов прихожан побывали в этом храме», — отметил министр.

Затем патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом Славы и чести первой степени РПЦ. Церковные награды также получили заместители министра Андрей Картаполов и Тимур Иванов. «Я очень удовлетворен тем, как строятся отношения Русской православной церкви с вооруженными силами», — поделился патриарх.

После он обратился ко всем собравшимся и пообещал военнослужащим вечную жизнь. «Само название этого храма — обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес — и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг», — напутствовал глава РПЦ.

Главный храм Вооруженных сил России был построен за два года, открытие было запланировано на 9 Мая, в день 75-летия Победы. Процесс отсрочил коронавирус, освящение прошло в середине июня. Патриарх Кирилл сам себя назначил настоятелем храма.

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Комментарии (26)

teodor
В рпц есть ордена? Хм...
TU104
Мы их первыми ..... ем !
Агроном аэродрома
В доту, штоле, патриарх переиграл..
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