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В полицию Петербурга заявили о расчленённых женщинах, части тел которых пропали с фасада

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) направил в полицию заявление по факту незаконного демонтажа лепного декора на Вознесенском проспекте, 18. Как сообщили в ведомстве, у горельефных женщин пропали части тел. Первыми на это обратили внимание местные жители.

«Подтвердился изложенный в обращении факт нарушения: самовольно демонтированы элементы рельефного лепного декора фасада, в том числе горельефные женские полуфигуры, отнесенные к предмету охраны памятника. На момент проведения мероприятия по контролю работы на объекте не велись», — говорится в сообщении КГИОП.

Комитет направил предписание в адрес Жилкомсервиса № 2 Адмиралтейского района. Чиновники потребовали остановить работы. Также направлено заявление в полицию, специалисты КГИОП усмотрели в случившемся повреждение объекта культурного наследия.

«Объект включен в перечень объектов культурного наследия — многоквартирных домов, фасады которых планируется реставрировать по программе КГИОП, однако это не освобождает лиц, ответственных за содержание общего имущества, от обязанности выполнения установленных законодательством требований. КГИОП будет направлено исковое заявление с требованием восстановить утраченный предмет охраны памятника», — пообещали в комитете.

Доходный дом Е. М. Орлова построен в стиле модерн в начале XX века по проектам архитекторов Гусева и Мейба. Однако жильцы утверждают, что в доме есть старая часть, которая существовала уже как минимум в 1830 годах.

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