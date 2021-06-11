Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) направил в полицию заявление по факту незаконного демонтажа лепного декора на Вознесенском проспекте, 18. Как сообщили в ведомстве, у горельефных женщин пропали части тел. Первыми на это обратили внимание местные жители.



«Подтвердился изложенный в обращении факт нарушения: самовольно демонтированы элементы рельефного лепного декора фасада, в том числе горельефные женские полуфигуры, отнесенные к предмету охраны памятника. На момент проведения мероприятия по контролю работы на объекте не велись», — говорится в сообщении КГИОП.